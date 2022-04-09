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自由車》團隊作戰能力成功！ 環花東賽首日Bryton車隊成大贏家

2022/04/09 18:24

Bryton Racing Team隊長盧紹軒率先壓線封王。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2022年環花東自行車大賽，今首日在花蓮晴天下起跑，競賽組共124名車手挑戰花蓮到台東的127公里遠征，今年新添生力軍的Bryton Racing Team發揮團隊的輪替作戰能力，一路掌控領先集團的節奏下，最終由隊長盧紹軒和去年全運女子公路賽冠軍邱聖芯雙雙在最後500公尺爬坡突圍一舉囊括男女雙料冠軍，讓Bryton車隊揚威首日環花東車賽！

隊長盧紹軒曾經在2020年同一站拿下冠軍，但這回卻是首度披上Bryton車隊戰袍封王，他說：「真的要感謝團隊，今天的冠軍應該也是我們整體戰術執行完全落實的成果，最後5、6公里車隊4人形成列車，一路將我帶到最前面，在終點前右轉上坡的最後500公尺，『浩哥（吳之浩）』再放給我來衝終點，很開心有幫車隊保住男子冠軍。」

環花東賽今首日在強側風下進行。（大會提供）

環花東自行車賽今首日從花蓮海洋公園出發，突經牛山的三座大山爬坡的考驗後，還得再面對近百公里的挑戰，今年雖然天氣放晴，但一路海邊強側風相隨，讓不少車手在完賽後都覺得比歷年的難度更加提升。

但儘管如此，Bryton 車隊還是發揮賽前預先擬訂好的戰術，輪流由吳之皓、熊凱文等隊友協助帶領下，一路保持在領先集團都在掌控中，在最後終點前的右轉爬坡時，再幫助衝刺型隊友卡住相對比較好的位置，最終由盧紹軒衝刺成功以2小時43分37秒71奪冠。

原本評估為最大變數的一哥馮俊凱，今首日強調以「穩」字訣，只在最後1公里有嘗試突圍不成，最後就順順的騎進終點，成績甚至都還沒進前6，但阿凱神祕的笑說：「明天再看看狀況要不要拼一下！」

Bryton車隊男子組先由盧紹軒封王後，接著女子組也在邱聖芯和蔡雅羽合作並列下，最終在終點爬坡再度由Bryton Racing Team的唯一女子車手邱聖芯順利以2小時56分24秒95拿下女子組冠軍，邱聖芯也是繼2019年環花東賽後第二度封后，她說：「之前爬牛山都會比較緊張，因為往往很快就落隊，但今年我一路跟著男子主集團爬了蠻長的距離，這算是對我現階段的一個肯定；很開心最後終點衝刺還好有幫車隊守住冠軍，開心沒讓車隊失望！」

Bryton Racing Team唯一女子車手邱聖芯。（大會提供）

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