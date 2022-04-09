中職》2013經典賽兩樣情 曾仁和投到落淚、福來喜奪冠狂喜

明天桃園象猿戰曾仁和將先發登板，可望對決福來喜。（資料照）

〔記者羅志朋／桃園報導〕2013年WBC經典賽在台掀起熱潮，當年曾仁和只是高中生，對古巴之戰投到落淚，中信兄弟捕手砲福來喜，則是當時多明尼加隊陣中二號捕手，父親Tony Pena擔任總教練，最終多國8戰全勝奪冠，美好記憶福來喜至今難忘。明天桃園象猿戰曾仁和將先發登板，可望對決福來喜。

福來喜回憶道，「能代表國家出賽本身就不容易，更何況是在父親帶領下征戰大賽更是興奮，多明尼加是那麼小的國家，竟然能拿到世界冠軍，跟我後來在大聯盟初登場的心情不太一樣，這是無法用言語形容的喜悅，當下心情非常榮耀，很珍惜那段美好時光。」

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當年曾仁和只是三民高中球員，入選台灣隊征戰經典賽「越級打怪」，預賽對荷蘭中繼0.1局無失分，複賽對古巴後援0.2局，遭古巴強打戴斯潘（Alfredo Despaigne）砲轟掉分。

曾仁和說，在台灣洲際球場對荷蘭之戰投球感覺還好，但到日本東京巨蛋是全然陌生的環境，對古巴之戰後援心情非常緊張，當時球隊已大幅落後，但不知為何壓力就是特別大，被戴斯潘轟全壘打退場後不禁落淚，「當時王建民賢拜一直安慰我，就說已投得很好啦，還說要帶我去吃好料的。」

2013年經典賽後，曾仁和就再也不曾披上國家隊戰袍，他渴望征戰明年經典賽，也告訴自己今年球季必須在中職投出好成績才有可能入選。

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