自由車》美利達・彰化經典百K 黃亭茵、各路網紅「騎」聚

「2022美利達・彰化經典百K」今日登場。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕國內最受歡迎的大型單車活動「2022美利達・彰化經典百K」今日登場，由彰化縣政府王惠美縣長、交通部觀光局參山國家風景區管理處湯维堯副處長、彰化縣政府教育處王智弘處長等貴賓親臨開幕典禮。這場彰化經典百K已邁入第12屆，今年不僅有公路車世界巡迴賽冠軍選手黃亭茵領騎，還有單車網紅一輪的運動日常、哲睿Jerry、伊娃Eva、柯式野生活都到場，知名Youtuber彰化女婿小貝米漿、法國台客馮韋元、秋天剩旅行等人也首次參與盛會，各路網紅「騎」聚一堂。

賽前創新的加油方式獲車友空前熱烈的迴響，今年美利達百K首創單車界「負能量加油牌」，透過創新的方式為車友加油，照片一發出即在社群上獲得熱烈響應，大幅提高車友對活動的期待感。也有不少車友完賽後表示，沿途都在搜集加油牌，有趣內容讓騎乘的疲憊感都煙消雲散。

請繼續往下閱讀...

今年美利達百K首創單車界「負能量加油牌」。（大會提供）

美利達・彰化經典百K是國內最受歡迎的長距離單車自我挑戰活動，每年限額五千人，今年一樣是秒殺報名，更堪稱是集結最多網紅、Youtuber的單車盛事。元元表示，特別感謝沿途的交管人員，在危險路段都會溫馨提醒車友要小心放慢。小貝米漿也開心分享，雖然這次途中腳抽筋，但與上千名車友一起騎車，可以感受到滿滿能量，明年目標是順利完賽！

除此之外，今年主辦單位特別將活動報名年齡下修至16歲，因此增加許多首次報名的車友。包含剛滿16歲的最年輕車友范同學表示，首次參加保持輕鬆體驗的心情，最開心的是與網紅哲睿合照，有漂亮模特掛完賽獎牌也讓人印象深刻，期待明年能刷新完賽成績，更快回到會場。

美利達百K由交通部觀光局、彰化縣政府、南投縣政府共同指導，參山國家風景區管理處協辦，美利達自行車、正新輪胎、維樂坐墊、兆豐銀行及泰山食品贊助。美利達自行車副總經理鄭文祥表示，美利達百K不只是車友的自我挑戰，如何打造每年都更創新、完善的活動環境，對於主辦方來說也是一大挑戰。

今年107公里的騎乘路線上，動員逾800名警、醫、民力，打造嚴謹交通管制與高規格醫護團隊，只為讓車友能夠放心騎乘。且因應近日疫情升溫，為落實COVID-19防疫，活動會場也設置紅外線熱像測溫儀監測體溫，採取實聯制、酒精消毒等措施，並於完賽時提供活動客製口罩，確保車友安全騎乘環境。

各路單車網紅「騎」聚一堂。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法