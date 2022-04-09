SBL》國民女友羅嘉翎開球 九太鳳山主場惜敗璞園

國民女友羅嘉翎（中）為高雄九太主場開球。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕SBL第19季鳳山賽事，東奧跆拳道銅牌「國民女友」羅嘉翎特地到場加油，但地主高雄九太科技與桃園璞園建築全場拉鋸，終以80：87落敗，明日本季最終鳳山賽程，九太期待在地鄉親前來捧場，助隊搶得勝利。

「我很喜歡這樣的團隊氣氛，現場有許多粉絲討論、加油，感覺真的很棒。」

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東奧一戰成名的羅嘉翎，首度以嘉賓身份到場開球，這位高雄長大的人氣女神坦承，與之前職棒開球不太一樣，「籃球員都很高大，站在中間好像小鳥依人，原本還擔心開球會被球打中，幸好一切順利，未來有機會還想繼續來看比賽加油。」

東奧銅牌羅嘉翎為九太加油，非常喜歡這種氛圍。（球團提供）

父親驟逝的洋將杰倫繼續銜哀奮戰，包辦九太全隊最高26分、12籃板；本土球員林柏豪也拿出學長風範，拿到10分、9籃板；「小黑」曾柏喻繳出12分、5籃板、5助攻。九太週日面對台灣銀行，依舊是場硬仗，也是杰倫例行賽在九太的最後一戰，賽後即將返美奔喪，球團號召球迷為他送行。九太賽後以11勝14敗暫居第4，若季後賽不想面對台灣啤酒衛冕軍，必須追上12勝12敗、第3名的裕隆納智捷。

國民女友羅嘉翎與場邊粉絲互動，齊為九太加油。（球團提供）

東奧銅牌羅嘉翎身穿九太球衣，背後印有「嘉翎+0」。（球團提供）

「小黑」曾柏喻有12分、5籃板、5助攻表現。（球團提供）

林柏豪（右）表現出色，可惜未能助隊取勝。（球團提供）。

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