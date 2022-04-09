MLB》「書僮」開季預計擔任第五號先發 道奇主帥解釋原因

克蕭。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據《洛杉磯時報》報導，道奇3屆塞揚左投「書僮」克蕭（Clayton Kershaw）預計將於台灣時間14日對上雙城的比賽才會登板先發，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也做出回應。

今年球季，道奇開幕戰先發投手由「少主」畢爾勒（Walker Buehler）扛下，取代自2011年起擔任開幕戰先發的王牌克蕭。而克蕭生涯在開幕週從未擔任過低於第四號先發的角色，且本季身體狀況也並無大礙，如今卻只擔任球隊第五號先發。

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對此羅伯斯表示，在因封館而縮短的春訓後，他希望克蕭能夠透過如此安排，將狀況調整到最到位，「目前設定讓他投五局、75球，如此以來我們比較好視他當天狀況，安排後續牛棚的調度。」

上季末克蕭受手肘傷勢困擾而缺席季後賽，能在新球季健康亮相對道奇而言絕對是令人安心的消息。他在春訓表現也相當理想，11.2局的投球飆出13張老K，防禦率3.09，壓制力依舊。「我告訴他，他春訓的表現就跟我第一天認識他時一樣好，7年了，他現在處於很棒的狀態。」羅伯斯說道。

而14日道奇作客雙城主場的比賽，雙城目前表定交給剛從教士交易過來的26歲右投派岱克（Chris Paddack）擔任先發，上季他繳出7勝7敗，防禦率5.07。

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