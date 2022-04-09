中職》要不要拚完封？ 霸林爵、教練團不同調

樂天桃猿洋投霸林爵今天對中信兄弟，先發8局飆7K無失分，本季初登板奪勝投，獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿洋投霸林爵今天對中信兄弟表現威風八面，先發8局僅被敲4安，飆7K，無四死球、無失分，本季初登板奪勝投，獲選單場MVP，最終桃猿就以2:0擊敗兄弟。

霸林爵表示，感覺非常棒，很滿意自己投球內容，賽前做足準備，好事自然就會發生。

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桃猿總教練曾豪駒說，霸林爵這場好在投球節奏快慢搭配得宜，積極攻擊好球帶，讓對方打不好，打者多次揮空，另外和捕手張閔勛搭配默契很好，「昨天延長賽燃燒牛棚許多投手，今天霸林爵吃下8局，對我們幫助很大。」

先發8局只用精簡的102球，有想過拚完封嗎?霸林爵坦言，「的確有!第8局投完向投手教練許銘傑表達續投意願，結論是本季首次先發，沒必要冒受傷風險投第9局，決定交給牛棚終結比賽。」

「沒考慮讓霸林爵完投。」桃猿總教練曾豪駒說，這只是球隊開季第4戰，來日方長，希望霸林爵有健康的身體，不要因這一戰增加疲勞感，對往後投球出現負面影響。

樂天桃猿洋投霸林爵今天對中信兄弟，先發8局飆7K無失分，本季初登板奪勝投，獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

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