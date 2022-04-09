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中職》為何第9局非新任守護神關門? 樂天教頭做解釋

2022/04/09 20:58

豪勁。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿霸林爵今天先發8局無失分，9局上登板的不是新任守護神朱俊祥，而是洋投豪勁，結果豪勁後援1局被敲1安無失分，飆2K順利守成，桃猿以2:0擊敗兄弟。

為什麼登板關門的不是朱俊祥?賽後桃猿總教練曾豪駒解釋，「朱俊祥已連投兩天，不曾連3天出賽，且用球數偏多，球的品質下滑，豪勁雖也連投兩天，但用球數非常精簡，狀況不錯，所以做此調度。」

桃猿7日對悍將之戰，豪勁第7局登板，投1局用了11球無失分，第9局朱俊祥上場投1局，用了20球無失分順利守成。

昨役桃猿對戰統一獅，豪勁同樣在第7局登板、投11球無失分，朱俊祥第9局上來關門，投1局用了24球，被敲3安掉2分遭對手扳平比分，兩人同樣連兩天出賽，狀況正如曾豪駒所言，豪勁用球數確實比較精簡。

去年豪勁是桃猿守護神，本季桃教練團規劃由朱俊祥接新任守護神，豪勁、陳禹勳中繼，曾豪駒昨天受訪時表示，近幾年球隊缺乏第6、7局能夠穩定壓制戰局的投手，把豪勁拉到前面一點登板，就是希望在比賽第6、7局遇到危機止血，朱俊祥一直是球團極力栽培的後援投手，只是這兩年因為受傷影響心態，去年看到朱俊祥的成長，希望他能扛起守護神的責任。

豪勁。（記者林正堃攝）

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