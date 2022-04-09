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NFL》曾拿下3屆全國冠軍！老鷹為奧運跨欄好手奉上3年合約

2022/04/09 22:26

D.艾倫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，費城老鷹今日宣布以3年合約簽下曾拿下3屆全國性冠軍的奧運跨欄好手Ｄ.艾倫（Devon Allen），他在奧勒岡大學時期曾擔任美式足球的外接手。

現年27歲的D.艾倫，自2016年後就未再接觸美式足球，轉而投入田徑。專攻110公尺跨欄項目的他，在田徑場上的表現上絲毫不遜於美式足球。過去的2屆奧運中（2016年里約與2020年東京），他分別拿下了第四及第五名的佳績。

約莫一個月前在奧勒岡舉行的試訓會上，D.艾倫在40碼直線衝刺項目中跑出4秒35，這個相當於NFL頂尖外接手的驚人成績。儘管此次成績並非官方統計，但還是吸引到老鷹球探的注意，最終老鷹球團奉上3年保障合約網羅D.艾倫。

D.艾倫在奧勒岡大學的美式足球成績也非常出色，雖然他最後2年的球季受到膝蓋傷勢影響而僅出賽9場。他表現最亮眼的一季即為他的新人球季，共累積41次接球與684碼，繳出7次達陣，平均接球碼數為16.7碼。

D.艾倫受訪表示，自己會先專注於6月的美國戶外田徑錦標賽，以及7月的世界田徑錦標賽，接著才會將重心再轉移至美式足球，「我的目標是跟世界所有好手競爭，贏得勝利，打破紀錄。等到7月的世界錦標賽結束後，才會去NFL訓練營報到。」

大學時期擔任美式足球外接手的D.艾倫。（資料照，法新社）

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