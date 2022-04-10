兄弟吳哲源初先發戰曾仁和 今日賽事預告與轉播

吳哲源。（記者陳志曲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今MLB有2場賽事轉播，第一場大都會對決國民，雙方推出巴西特（Chris Bassitt）、亞東（Joan Adon）應戰將由誰取勝呢？太空人強碰天使，韋蘭德（Justin Verlander）對上「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard），喜愛棒球的球迷朋友別錯過轉播囉！

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NBA例行賽進入尾聲，今有2場轉播賽事，分別為鵜鶘交手灰熊、 勇士對上馬刺，喜愛NBA的球迷朋友記得鎖定轉播，為你喜愛的球隊加油囉！

中職部分兩場賽事轉播，第一場統一獅作客富邦悍將，古林睿煬對上范米特。第二場兄弟再戰桃猿，，兄弟此役能翻轉近期連敗低潮嗎？喜愛中職的球迷朋友記得收看賽事囉！

MLB

07:00 大都會@國民 華視

09:00 太空人@天使 愛爾達體育2台

NBA

06:00 鵜鶘@灰熊 緯來體育

08:30 勇士@馬刺 愛爾達體育1台、緯來體育

中職

14:05統一獅 ＠ 富邦悍將 Momo綜合台、愛爾達體育2台、Twitch、CPBLTV

14:05中信兄弟 ＠ 樂天桃猿 ELEVENSPORTS2台、Twitch、CPBL TV

SBL

14:00 裕隆 VS 璞園

16:00 九太 VS 台銀

轉播：緯來體育、緯來精采

地點：鳳山體育館

PLG

14:30 鋼鐵人@領航猿

17:00 勇士@攻城獅

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

T1

15:00 高雄海神@中信特攻

17:30 台南獵鷹@台啤英熊

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS 2

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