撞球》再見連摸3 張榮麟逆轉日本一哥挺進世錦賽8強

張榮麟後來居上擊敗日本名將大井直幸，闖進世錦賽8強。（取自Matchroom Pool臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕「火雲邪神」張榮麟今晚在2022年世界花式撞球錦標賽16強戰，以11:8逆轉擊敗世界排名第3的日本名將大井直幸，成為8強碩果僅存的台灣球員。

「撞球王子」柯秉逸在7:4領先下，被美國高手凡柏寧連續演出兩次「黃金開球」，士氣受挫，8:11遭逆轉，無緣在8強戰和張榮麟上演「台灣內戰」。

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2019年曾奪下世錦賽亞軍的張榮麟，對決打遍日本無敵手的大井直幸，一開賽就連下4局，形勢一片大好，不料在5:1領先時，被對手打出一波7:2的反擊，反倒以7:8落後。

關鍵第16局，大井1號球薄球失手，張榮麟接手吃到3號球，做了一記漂亮的吊球，大井短桿跳球後形成機會球，張榮麟先追成8:8，隨後再演出連續3局一桿清檯，11:8逆轉晉級，8強將對決凡柏寧。

2015年勇奪9號求世錦賽冠軍的柯秉逸，當年在決賽就是以13:11力退凡柏寧封王，今天再戰，小柯開賽也取得4:1領先。

第12局是全場勝負分水嶺，柯秉逸2號球薄球失手，凡柏寧接手吃完後，連續兩局開球9 ball in，瞬間追成7平，小柯氣勢也反轉向下。

柯秉逸在8:9落後原本有機會扳平，凡柏寧3號球進攻失誤，球雖然留下洞口卻形成吊球，小柯短桿跳進後，母球也不慎洗袋，終究無力回天。

柯秉逸遭美國名將凡柏寧逆轉，無緣8強。（取自Matchroom Pool臉書）

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