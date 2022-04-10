羽球》陳雨菲領銜出征南韓賽卻全軍覆沒 中媒點出一大警訊

中國女團優霸盃與台灣、西班牙和澳洲同在B組，有望上演陳雨菲、戴資穎和瑪琳3大女將的巔峰對決。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運女單金牌中國陳雨菲今年領軍出征超級500系列南韓羽球公開賽，未料女單3人在第2輪前就全軍覆沒，中媒對此十分憂心，若是在持續低迷的話，恐影響中國女團在優霸盃的衛冕之路。

中國羽球隊派出東京奧運女單金牌中國陳雨菲、21歲小將王祉怡和韓悅，參加今年超級500系列南韓羽球公開賽，而男雙和女雙則是集體退賽。世界排名第3的陳雨菲名列頭號種子，更是本屆女單奪冠大熱門，未料在16強就爆冷輸給世界排名第20的南韓好手金佳恩，生涯4度交手首次吞敗。

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王祉怡同樣不敵泰國好手布莎南止步16強，而韓悅一輪游就打包回家，中國3名女單好手沒能發揮集團優勢，南韓賽以全軍覆沒作收。

中媒撰文指出，陳雨菲和王祉怡的表現都受到傷病的影響，兩人皆不在狀況內，內文也直接點名陳雨菲在奧運奪金後，狀態就逐漸下滑，最令人放心的女單出現嚴重問題，儘管何冰嬌今年表現亮眼，但之前全英賽因病退賽，健康狀況尚不清楚，如今優霸盃在即，能否完成2連霸及隊史第16冠將打上大大的問號。

優霸盃將在5月8日點燃戰火，中國女團與台灣、西班牙和澳洲同在B組，有望上演中國一姐陳雨菲、世界球后戴資穎和西班牙3屆世錦賽冠軍女將瑪琳的巔峰對決。

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