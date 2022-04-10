晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基隊史第一人！史坦頓「專剋紅襪」寫68年紀錄（影音）

2022/04/10 07:49

史坦頓。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場續戰紅襪，靠「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）6局的超前2分砲，終場以4：2拿下勝利，取得開季2連勝。

洋基今推出塞維里諾（Luis Severino）登板，這是他自2019年美聯冠軍系列賽第三戰後再度先發，主投3局失2分，被敲出5支安打，包括2局挨了維杜戈（Alex Verdugo）一發兩分砲，總共用了65球41球為好球，飆出5次三振、沒有保送，最快球速100.3英哩、直球均速97.8英哩。

瑞佐（Anthony Rizzo）在4局先從紅襪先發皮維塔（Nick Pivetta）手中敲出一發兩分砲追平比數，6局史坦頓逮中皮維塔的滑球，將球扛出中左外野大牆，終場洋基就以2分差帶走勝利。

瑞佐與史坦頓都是連兩天開轟，其中「怪力男」面對世仇已經是連6場開轟，超越陣中名人堂傳奇曼托（Mickey Mantle）1954年的連續5場紀錄，成為名副其實的紅襪天敵。

塞維里諾。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。