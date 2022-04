MLB》洋基隊史第一人！史坦頓「專剋紅襪」寫68年紀錄（影音）

史坦頓。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今在主場續戰紅襪,靠「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)6局的超前2分砲,終場以4:2拿下勝利,取得開季2連勝。

洋基今推出塞維里諾(Luis Severino)登板,這是他自2019年美聯冠軍系列賽第三戰後再度先發,主投3局失2分,被敲出5支安打,包括2局挨了維杜戈(Alex Verdugo)一發兩分砲,總共用了65球41球為好球,飆出5次三振、沒有保送,最快球速100.3英哩、直球均速97.8英哩。

瑞佐(Anthony Rizzo)在4局先從紅襪先發皮維塔(Nick Pivetta)手中敲出一發兩分砲追平比數,6局史坦頓逮中皮維塔的滑球,將球扛出中左外野大牆,終場洋基就以2分差帶走勝利。

瑞佐與史坦頓都是連兩天開轟,其中「怪力男」面對世仇已經是連6場開轟,超越陣中名人堂傳奇曼托(Mickey Mantle)1954年的連續5場紀錄,成為名副其實的紅襪天敵。

塞維里諾。(法新社)

STANTON SHOT FOR THE LEAD



Two homers in two games!



(via @Yankees)pic.twitter.com/bbhTMbf7kK