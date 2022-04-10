MLB》洋基隊史第一人！史坦頓「專剋紅襪」寫68年紀錄（影音）

史坦頓。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場續戰紅襪，靠「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）6局的超前2分砲，終場以4：2拿下勝利，取得開季2連勝。

洋基今推出塞維里諾（Luis Severino）登板，這是他自2019年美聯冠軍系列賽第三戰後再度先發，主投3局失2分，被敲出5支安打，包括2局挨了維杜戈（Alex Verdugo）一發兩分砲，總共用了65球41球為好球，飆出5次三振、沒有保送，最快球速100.3英哩、直球均速97.8英哩。

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瑞佐（Anthony Rizzo）在4局先從紅襪先發皮維塔（Nick Pivetta）手中敲出一發兩分砲追平比數，6局史坦頓逮中皮維塔的滑球，將球扛出中左外野大牆，終場洋基就以2分差帶走勝利。

瑞佐與史坦頓都是連兩天開轟，其中「怪力男」面對世仇已經是連6場開轟，超越陣中名人堂傳奇曼托（Mickey Mantle）1954年的連續5場紀錄，成為名副其實的紅襪天敵。

塞維里諾。（法新社）

STANTON SHOT FOR THE LEAD



Two homers in two games!



（via @Yankees）pic.twitter.com/bbhTMbf7kK — SportsCenter （@SportsCenter） April 9, 2022

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