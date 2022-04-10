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澎湖國際鐵人三項賽 摸黑貪早正式鳴槍開跑

2022/04/10 08:36

連續兩年因疫情停辦的澎湖國際鐵人三項賽，正式鳴槍起跑。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連續2年因疫情停辦的澎湖國際鐵人三項賽，今日摸黑貪早在馬公嵵裡沙灘鳴槍起跑。吸引22個國家、550位選手共襄盛舉，挑戰成為完成總里程226公里的「超級鐡人」，力拼爭取45名前往夏威夷挑戰終極鐵人三項名額。

恢復舉辦的澎湖國際鐵人三項賽依循往例在嵵裡沙灘開賽，今年限時17個小時完賽，以逆時鐘倒三角形的路線，完成2圈3.8公里的海泳、180公里自行車，及42.2公里路跑，成為名副其實的「鐵人」。率先登場就是海泳賽，由澎湖縣政府教育處長蘇啟昌、主辦人林澤浩共同鳴槍，揭開今年鐵人三項序幕。

由於停辦前一年，曾發生參賽的中國選手騎乘自行車，在西嶼摔車喪命意外，因此今年特別注重安全維護措施，除海泳密布獨木舟及救生快艇外，自行車也嚴格規劃安全距離，禁止跟車，海泳賽甫下水就傳出選手因吃水過多、不耐低溫，由快艇接送上岸，旋即由救護人員接手觀察生命指數，所幸並無大礙。

首階段海泳賽結束後，緊接著展開自行車賽程，男女組第一名分由加拿大籍台灣女婿寇大倫〈Darren cole〉及王千由暫時領先群倫，今年自行車賽因前車之鑑，在跨海大橋前就折返，並未進入西嶼比賽，沿途都出動警方及工作人員進行交管，並提前就在路口張貼封路告示，提醒來往人車注意，預計最快完賽優勝者出爐，要到中午過後，預計8個多小時。

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