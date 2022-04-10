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NBA》少主莫蘭特歸隊！灰熊單節豪取55分破隊史紀錄（影音）

2022/04/10 10:16

莫蘭特（右）歸隊。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕西部第二種子灰熊今迎來莫蘭特（Ja Morant）回歸，少主上場27分鐘拿下21分，灰熊在第三節豪奪55分打破隊史紀錄，終場以141：114收下勝利，終止2連敗。

莫蘭特因膝蓋痠痛缺席9場比賽，今終於回歸備戰季後賽，灰熊面對西部第9的鵜鶘打得輕鬆寫意，一度把差距拉開至43分，不僅前三節命中率超過6成，第三節團隊更拿下55分，寫下隊史單節得分新猷，至於聯盟紀錄則是水牛城勇士隊（洛杉磯快艇前身）1972年的單節58分。

灰熊勇奪本季第56勝，追平2012-13賽季寫下的隊史勝場數紀錄，明天最終戰對決塞爾提克有望再寫新猷；布魯克斯（Dillon Brooks）轟出全隊最高23分、莫蘭特21分次之、另有9助攻，板凳出發的B.克拉克（Brandon Clarke）今10投10中拿下20分。

還要靠附加賽爭取季後賽資格的鵜鶘，今少了陣中得分王英葛蘭（Brandon Ingram），繳出全隊最高分的是17投僅6中拿下16分的麥考倫（CJ McCollum），替補上陣的中鋒W.赫南高梅茲（Willy Hernangomez）15分10籃板進帳。

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