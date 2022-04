NBA》少主莫蘭特歸隊！灰熊單節豪取55分破隊史紀錄（影音）

莫蘭特(右)歸隊。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕西部第二種子灰熊今迎來莫蘭特(Ja Morant)回歸,少主上場27分鐘拿下21分,灰熊在第三節豪奪55分打破隊史紀錄,終場以141:114收下勝利,終止2連敗。

莫蘭特因膝蓋痠痛缺席9場比賽,今終於回歸備戰季後賽,灰熊面對西部第9的鵜鶘打得輕鬆寫意,一度把差距拉開至43分,不僅前三節命中率超過6成,第三節團隊更拿下55分,寫下隊史單節得分新猷,至於聯盟紀錄則是水牛城勇士隊(洛杉磯快艇前身)1972年的單節58分。

灰熊勇奪本季第56勝,追平2012-13賽季寫下的隊史勝場數紀錄,明天最終戰對決塞爾提克有望再寫新猷;布魯克斯(Dillon Brooks)轟出全隊最高23分、莫蘭特21分次之、另有9助攻,板凳出發的B.克拉克(Brandon Clarke)今10投10中拿下20分。

還要靠附加賽爭取季後賽資格的鵜鶘,今少了陣中得分王英葛蘭(Brandon Ingram),繳出全隊最高分的是17投僅6中拿下16分的麥考倫(CJ McCollum),替補上陣的中鋒W.赫南高梅茲(Willy Hernangomez)15分10籃板進帳。

The Grizzlies dropped 55 points in the third quarter



(via @NBA) pic.twitter.com/G3uVniM4L8