MLB》「我只想給他一個擁抱」開幕戰這兩人的背影有洋蔥

佛里曼（左）在一壘安慰鷹俠。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕當鷹俠（Jose Iglesias）敲出來到洛磯的第一支安打後，他踏上一壘時眼眶含淚、手指向天空，道奇新任一壘手佛里曼（Freddie Freeman）忍不住上前詢問原因，得知原由後給對方一個擁抱。

道奇昨（9日）在開幕戰逆轉洛磯，不過賽場上卻出現超越勝負的一幕。當時比賽來到2局下，鷹俠帶有打點的安打幫助洛磯取得2：0領先，不過上壘後卻突然掉淚，接著他告訴上前關心自己的佛里曼，眼淚來自想到幾週前過世的父親。

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在古巴當工人扛起家計的鷹俠父親，從來沒有錯過兒子任何一場比賽，不過當這位32歲的明星游擊手改披洛磯戰袍後，最忠實的球迷已經無法親眼見證。

失去摯親的痛苦，佛里曼也能感同身受，他在10歲那年失去因皮膚癌病逝的的母親，「那是生命中最痛苦的難關，」道奇新強打如此表示。

因此當鷹俠在場上向他說起父親過世一事後，佛里曼伸出右手、輕輕放在這位敵隊的跑者肩上，「我只是試著想要待在他身邊、安慰他，你永遠不知道每個人經歷過什麼，在那個當下，我只想抱抱他。」

佛里曼說，當時兩人僅進行了簡單的談話，因為身為過來人，他知道在這種時候，言語往往幫不上太多忙，「我其實情緒也開始有點激動，因為開始想到母親，當一個人失去雙親，你能做的就是給他一個擁抱。說什麼話都會有點無濟於事。」

「很美好的時刻，」鷹俠如此形容兩人在一壘的互動，「若不論棒球場上的勝負，我們都是人，Freddie真的是個很棒的人。」

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