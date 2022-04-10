少棒》國小硬式棒球聯賽全國30強 今起在台東進行單淘汰排名賽

110學年度國小硬式聯賽全國賽，3天預賽共產生30強，今天起進行4天的單淘汰排名賽。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕由台東縣政府與中華民國學生棒球聯盟共同辦理教育部110學年度國小硬式聯賽全國賽，3天預賽共產生30強，今天起進行4天的單淘汰排名賽。地主台東縣共有包括卑南國小等3支隊伍出線，桃園市共有5隊進入。

110學年度國小硬式聯賽全國賽，由全國各縣市共選拔45支少棒勁旅4月7日至13日齊聚台東，在棒球村第一、第二棒球場、縣立壘球場與賓賜棒球場舉行，台東縣有卑南、新生及豐田等3支隊伍，預賽分為15組，每組取2名共30隊，採淘汰排名賽制，各參賽球隊將爭取4月13日的冠軍戰資格，爭奪冠軍榮耀獎盃及錦旗。

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經過先前3天的預賽賽程，晉級30強的名單出爐，計有東縣卑南、新生、豐田等3支地主球隊，以及新北汐止、嘉縣秀林、新北興穀、北市東園、桃市中平、花縣瑞穗、桃市大勇、南市崇學、新北民安、ˊ中市上楓、桃市龜山、苗縣汶水、屏縣復興、宜縣三星、新北土城、屏縣玉田、高市忠孝、中市忠孝、桃市仁善、南投新街、中市光隆、彰縣東山、桃市華勛、竹市西門、宜縣蓬萊、北市福林、中市大仁等30支少棒勁旅。

台東縣政府教育處表示，總決賽的34場決賽賽事， 4月10日至13日分別於棒球村第一、第二棒球場、縣立壘球場與賓賜棒球場進行，13日上午11點為冠亞軍戰。

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