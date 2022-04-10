NBA》勇士擋住馬刺逆襲收4連勝 明戰鵜鶘拚第3種子

勇士力克馬刺奪4連勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今作客聖安東尼奧，雖然柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）都缺陣，不過在馬刺先發全輪休的情況之下，仍以100：94贏球，近期取得4連勝。

確定將以西部第10與鵜鶘進行附加賽的馬刺，今包括D.穆雷（Dejounte Murray）、博爾特（Jakob Poeltl）等先發都未上陣，他們克服曾落後17分的差距，在末節數度追到只剩2分差，不過勇士小將波爾（Jordan Poole）今在罰球線上展現穩定度，11罰全進，幫助金州大軍維持小幅領先，終場就以6分差帶走勝利。

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拿下4連勝的勇士，西部第3種子的位置稍微穩固，目前領先第4的獨行俠1場勝差，只要明天贏鵜鶘或獨行俠不敵馬刺，就能確保以第3種子之姿晉級。波爾今與替補上陣的庫明加（Jonathan Kuminga）都拿18分冠居全隊；A.威金斯（Andrew Wiggins）進帳15分、D.格林（Draymond Green）12分13籃板。

馬刺方面，板凳出發的沃克（Lonnie Walker IV）轟下全場最高24分，也是陣中前三節唯一得分超過雙位數的球員，瓊斯（Tre Jones）挹注15分、普里莫（Joshua Primo）拿14分。

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