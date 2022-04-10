晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士擋住馬刺逆襲收4連勝 明戰鵜鶘拚第3種子

2022/04/10 13:50

勇士力克馬刺奪4連勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今作客聖安東尼奧，雖然柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）都缺陣，不過在馬刺先發全輪休的情況之下，仍以100：94贏球，近期取得4連勝。

確定將以西部第10與鵜鶘進行附加賽的馬刺，今包括D.穆雷（Dejounte Murray）、博爾特（Jakob Poeltl）等先發都未上陣，他們克服曾落後17分的差距，在末節數度追到只剩2分差，不過勇士小將波爾（Jordan Poole）今在罰球線上展現穩定度，11罰全進，幫助金州大軍維持小幅領先，終場就以6分差帶走勝利。

拿下4連勝的勇士，西部第3種子的位置稍微穩固，目前領先第4的獨行俠1場勝差，只要明天贏鵜鶘或獨行俠不敵馬刺，就能確保以第3種子之姿晉級。波爾今與替補上陣的庫明加（Jonathan Kuminga）都拿18分冠居全隊；A.威金斯（Andrew Wiggins）進帳15分、D.格林（Draymond Green）12分13籃板。

馬刺方面，板凳出發的沃克（Lonnie Walker IV）轟下全場最高24分，也是陣中前三節唯一得分超過雙位數的球員，瓊斯（Tre Jones）挹注15分、普里莫（Joshua Primo）拿14分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。