澎湖縣首長盃滑輪溜冰錦標賽開幕 直排輪未來列入縣運正式項目

澎湖縣首長盃滑輪溜冰錦標賽，首次移師臨時練習場舉行。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年總統盃全國溜冰錦標賽，澎湖縣榮獲15金、3銀、1銅佳績，成為熱門項目。今日澎湖縣首長盃滑輪溜冰錦標賽開幕典禮，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲宣布直排輪正式列為縣運比賽項目，並承諾在全民運動館旁建置直排輪標準場地。

賴峰偉指出，澎湖縣選手今年參加第19屆總統盃全國溜冰錦標賽表現優異，溜冰技能已達全國水準。縣府將提供選手們更多正式比賽的機會，增加經驗，並給予更安全、寬闊、標準的直排輪場地。

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賴峰偉進一步指出，直排輪運動結合了速度、平衡、協調性與肌耐力，要輕鬆駕馭，首要「不怕摔」。他勉勵選手勇往直前，「哪裡跌倒，哪裡站起來」，永不放棄的直排輪精神也是運動家精神。劉陳昭玲表示，議會及縣府會努力健全直排輪比賽環境及設施，她勉勵小朋友專注運動學習，讓比賽有更好的成績。

澎湖縣政府教育處表示，澎湖縣直排輪場地原本設在馬公國小操場，但因興建地下停車場移除。因應縣民及選手需求，因此縣府擇定新店路、文德路口建置臨時練習場。今年澎湖縣首長盃滑輪溜冰錦標賽是練習場完工後，首次正式比賽，計約250名選手參加。未來將在全民運動館旁建置直排輪標準場地，成為永久訓練場地，為澎湖縣培育更多優秀的直排輪溜冰選手，成為澎湖縣在體壇比賽項目另一顆耀眼明星。

澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲，承諾直排輪下屆列入縣運正式項目。（記者劉禹慶攝）

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