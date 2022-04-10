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MLB》大谷翔平怎麼了？4打數摃龜苦吞3K 開季打擊率僅0.077（影音）

2022/04/10 13:28

〔體育中心／綜合報導〕天使今在主場續戰太空人，日籍球星大谷翔平4打數全「摃龜」還苦吞3K，不過天使終場以2：0完封太空人，本季首勝開張。

大谷翔平今擔任第一棒指定打擊，對決太空人先發39歲強投韋蘭德（Justin Verlander），首打席吞下三振，3下再度對決也吞K，5下同樣交手韋蘭德，大谷纏鬥到滿球數還是難逃三振命運。

大谷翔平。（美聯社）

8下，大谷翔平身為首名打者上場，面對太空人牛棚投手史坦內克（Ryne Stanek），大谷鎖定第一球出棒，不過形成游擊滾地球出局。

大谷翔平單場4打數繳白卷，苦吞3K，開季3戰13打數僅敲1安，打擊率0.077，陷入小低潮。

天使此役得到的2分，都是靠全壘打拿下，分別是沃許（Jared Walsh）、「神鱒」楚奧特（Mike Trout）於2下、8下各夯1發陽春砲。

休賽季轉戰天使的「雷神」 辛德加德（Noah Syndergaard），今迎本季初登板，主投5.1局無失分，摘下本季首勝；太空人韋蘭德5局失1分責失，飆出7次三振，承擔敗投。

楚奧特。（USA TODAY Sports）

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