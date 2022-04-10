足球》別讓C羅不開心！輸球摔壞小球迷手機惹議

C.羅納度。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕別讓C羅不開心！2021-22賽季英超聯賽，曼聯客場0：1不敵艾佛頓，當家巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）還因為輸球不爽，賽後離場時居然動手拍落觀眾手機，儘管這位葡萄牙人氣巨星隨即在社群網站發文道歉，希望邀請這位小球迷到曼聯主場觀戰，仍引發各界批評熱議。

37歲C羅回歸曼聯，表現不如預期，導致他與豪門老東家都承受沉重壓力，此役曼聯又踢到鐵板，C羅連4場沒進球，賽後走回休息室情緒失控，把一名正在拍攝他的年輕球迷手機打翻在地，畫面網路瘋傳罵聲四起，甚至俱樂部與警方都對此展開調查。賽後深夜，C羅緊急發文道歉滅火：「在我們面臨艱困的時刻，情緒管理總不容易，但我們仍得保持尊重和耐心，並為所有喜愛這項美麗運動的年輕人做榜樣，我要為我失控發脾氣的行為道歉，如果可能的話，我將邀請這位支持者到老特拉福球場看比賽，展現公平競爭和運動精神。」

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據當地英媒報導，C羅當時暴怒摔壞的是一名14歲球迷手機，母親發文抱怨C羅太沒風度，尤其兒子有自閉症，手背還因此瘀傷，「這是我第一次帶他看比賽，沒想到遇到這種事，我們都嚇壞了。偶像C羅做出如此舉動，讓他到現在都很不安。」

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