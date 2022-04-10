NBA》得分王在望、力拚MVP 天王中鋒恩比德這麼說

恩比德。（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕七六人主場133：120逐退溜馬多喜臨門，恩比德（Joel Embiid）猛轟41分、20籃板，幾已鎖定得分王，並再度展現爭取年度MVP實力，還有望在明天封關戰率隊力拚東部第3席。

恩比德此役大殺四方，17投14中，包括三分彈2投全中，罰球15投11中，締造本季聯盟首見單場跨越「40分、20籃板」門檻紀錄，這也是他職業生涯第三回創此佳績，巧的是苦主皆為留馬。「我一直強調，每晚我都想主宰比賽。」恩比德賽後信心滿滿說：「如果你佔據主導地位，無論進攻或防守，都以不同方式呈現，有時數據未必能顯現，但我想這很好。」

請繼續往下閱讀...

七六人總帥瑞佛斯（Doc Rivers）認為，這就是愛將長久以來的場上統治力；溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle） 嘆說，聯盟史上還未見過擁有這種力量和技術的好手，「他是名了不起的球員，能夠毫不費力在所有三個層面取分。」恩比德本季場均來到30.6 分，由於30.3分的「湖人一哥」詹姆斯（LeBron James）、 30.1分的籃網王牌杜蘭特（Kevin Durant）出賽場數不足58場，幾已可望成為「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，首位榮獲得分王的中鋒。

此外，恩比德也是MVP大熱門，與「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、金塊長人約基奇（Nikola Jokic）競爭白熱化，例行賽最終戰對上活塞，他迫不及待再上陣，「我當然想打，但這是連續出賽，我們必須為季後賽做好準備。」恩比德企圖心十足強調，全隊仍需提升化學反應和實力，「無論我們能從最後一場比賽得到什麼，都會是好事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法