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中職》蔡會長溫情喊話 蘇建文願挑戰4000場執法

2022/04/10 17:12

中職會長蔡其昌（左）溫情喊話，希望蘇建文挑戰執法四千場。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕58歲職棒資深裁判蘇建文近期推出自傳《火眼金睛與0.4秒的判斷》，今天下午進行新書發表會，吸引許多球迷到場購書捧場，蘇建文累計執法3230場，為亞洲職棒唯一執法逾3000場的現役裁判，受邀出席的中職會長蔡其昌溫情喊話，希望蘇建文至少站到65歲、4000場。

對於蔡會長「盛情邀約，蘇建文說，「（4000場執法）其實不在我的規劃裡面，不過最近職棒成立第6隊，裁判戰力有些吃緊，如果學弟沒補上來，聯盟需要我的話，還是要幫忙，除非我沒辦法站或很差，一切隨緣。」中職現役裁判總計21人。

如果人生能按下倒帶鍵，還會選擇當職棒裁判嗎?蘇建文堅定地說，「不會!老婆、家裡都顧不到了，這個工作很辛苦，曾經涉足過，再嘗試其他事情會比較好。」

1990年中職開打，當時蘇建文任職美容機構，常帶老婆進場看球，隔年她看報紙刊登聯盟招募裁判廣告，上頭寫著「棒球國手尤佳」，隨即問另一半有無興趣挑戰。

蘇建文學生時期是排球校隊，無棒球底子，心想應無機會，老婆一句：「你又沒包袱，何不嘗試？」於是鼓足勇氣投履歷。

1991年聯盟招募裁判，200多封履歷如雪片般飛來，蘇建文一路過關斬將，通過「職棒之父」洪騰勝面試如願入行，成為3位幸運兒之一，該年8月1日報到，31年如一日。

今天蘇建文老婆化身神秘嘉賓，特地到場獻花給老公大人，場面十分溫馨，蘇建文說，「長年出差吃遍各地美食，但都比不上回到家，老婆煮熱騰騰一頓飯來的美味。」語畢，現場掌聲如雷，蘇建文接著開玩笑說，「如果不這樣講，等一下回家就慘了!」現場爆出一陣笑聲。

蘇建文老婆今天化身神秘嘉賓獻花，夫妻相擁場面溫馨。（記者羅志朋攝）

蘇建文透露，其實出版社邀他出書，自認並非球場上主角，只是做好自己的工作，他一直婉拒，後來出版社以「你是素人出身，一步一腳印努力成為職人，勵志的故事應該要讓更多人知道，也給想入行成為職棒裁判的後進指引一條道路。」一席話終於讓蘇建文點頭答應。

回顧31年執法人生，蘇建文挨過無數球吻，最痛的那一次，他把票投給前統一獅洋投喬伊，當時蘇建文擔任主審，喬伊蓄意拿球砸在他右大腿，「被球丟到的部位整個黑掉!」

至於最令蘇建文心碎的時刻，當屬2009年總冠軍賽結束隔天，他在聯盟樓下看到停了一堆電視台OB車，一問之下才知道爆發「黑象事件」，讓他大感傷心，直說難過的心境無法用言語形容。

展望未來，蘇建文表示，美國和日本職棒都有裁判學校，台灣還缺乏這一塊，也讓近年中職裁判招募、培訓出現斷層，他呼籲未來台灣也應成立裁判學校養成，他願意擔任講師傳承經驗。

蘇建文今天出席新書發表會。（記者羅志朋攝）

今天蘇建文新書發表會吸引許多球迷到場。（記者羅志朋攝）

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