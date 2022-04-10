MLB》睽違近2年回歸賞大谷翔平3K 韋蘭德：我是他大粉絲

韋蘭德。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕太空人39歲塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）睽違近2年重返大聯盟投手丘，繳5局失1分7K好投，可惜隊友遭封鎖吞敗，賽後他也談起自己的回歸，而在聊到今天連續三振3次的大谷翔平更大開話匣子。

韋蘭德在2020年開季前就飽受傷病困擾，但直到7月24日才動TJ手術，今天是他本季首度大聯盟先發，韋蘭德共用80球，被打3支安打，僅因沃許（Jared Walsh）的陽春彈失掉1分，飆出7次三振，投出3次四壞保送，因隊友全場遭天使完封吞下本季首敗。

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談起自己久違的先發，韋蘭德說：「這有點感覺像是我快樂的場所，這就像是『好吧，這就跟往常的工作一樣。』僅管已經經過很長的一段時間了。」、「這是美好的一天。」

此役韋蘭德用80球，其中有47球好球，而他用41顆直球的均速在94.7英哩，在第一局還出現96.1英哩的速球（該球把大谷翔平三振），除了直球外，韋蘭德對自己的曲球狀況感到滿意，不過完美主義的韋蘭德表示，自己的滑球還需要再加強。

今天韋蘭德三度對決大谷翔平全部賞他老K，但他提到這名上季美聯全票MVP的開幕戰時依舊興奮地說：「這是我很長的棒球生涯以來看過最印象深刻、最酷的一件事。他投完第一局，然後在下一局擔任開路先鋒，接受現場的掌聲。他所做的事情太棒了。真的很令人印象深刻。」

韋蘭德回憶起今日兩人的對決：「我是他的大粉絲。我三振他3次不代表什麼，這是棒球。他有幾次很棒的揮棒，而我也對他投了幾顆很不錯的球，特別是在後段的時候投了幾個關鍵的位置，正好把球壓在角落且邊緣的位置。我想我們未來還會有很多有趣的戰鬥。」

大谷翔平今天被韋蘭德三度三振。（USA TODAY Sports）

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