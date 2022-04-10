台灣最具規模鐵人三項賽事 藝人賈永婕全家出動參賽

HALLENGE FAMILY國際鐵人三項競賽台灣站。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕CHALLENGE FAMILY國際鐵人三項競賽台灣站（以下簡稱CHALLENGE TAIWAN，CT） 即將在2022年4月21日至4月24日於台東開賽。CHALLENGE TAIWAN目前為國際及台灣最具規模的鐵人三項賽事，不僅提供專業的賽道，還打造了前所未有的鐵人三項嘉年華。

曾出版「51.5公里的瘋狂：賈永婕的三鐵美麗人生」一書的知名藝人賈永婕，是演藝圈最熱衷三鐵運動的「三鐵女神」她與CHALLENGE TAIWAN的緣分更是早在2014年，賈永婕在先生的鼓勵下參賽，近幾年更是全家出動一起比賽。賈永婕表示：「鐵人三項不只是一個人的運動，而是一群人帶著鐵人精神影響更多人。」

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公益平台文化基金會董事長嚴長壽表示：「CHALLENGE TAIWAN為台東帶來很大的觀光與經濟效益，運動休閒蔚為風潮，期許CT十週年賽事能讓更多人看見台東之美。」

CHALLENGE TAIWAN獲得台灣賓士連續贊助六年，攜手打造絕佳鐵人三項賽事環境，總裁Oliver Britz表示，在疫情中舉辦這樣的比賽真的很不容易，他今年也帶領團隊20位同仁參賽，鼓勵選手突破自我極限，展現「Never Stop Improving」運動精神。

藝人賈永婕全家出動參賽。（主辦單位提供）

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