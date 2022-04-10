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網球》挑戰賽第3冠！夜市球王曾俊欣紅土強勢攻頂

2022/04/10 19:38

「夜市球王」曾俊欣笑擁挑戰賽第3冠。（曾育德提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕遠征西班牙的「夜市球王」曾俊欣傳回捷報！ATP莫夕亞男網挑戰賽，新世代台將穩紮穩打，6：4、6：1力退老經驗的斯洛伐克頭號種子甘波斯（Norbert Gombos），拿手紅土球場5連勝、1盤未失強勢攻頂，笑擁生涯挑戰賽單打第3冠。

年僅20歲、身高175公分的曾俊欣，轉戰職業網壇以快制高，本季挑戰賽表現持續穩定，不但已三度過關斬將挺進壓軸舞台，「台灣一哥」更汲取2019年布拉加輸球教訓，週日再戰老冤家甘波斯毫無懼色，挾著手中發燙球拍甜蜜復仇，並繼去年12月葡萄牙馬亞、今年2月印度班加羅封王後，再接再厲贏得第3座挑戰賽金盃。週一最新男單世界排名，曾俊欣也將從140席更上層樓，再創新高並朝著百大目標邁進。

再戰排行110、目前31歲的甘波斯，曾俊欣已非吳下阿蒙，底線對峙更佔上風，老少開賽互保一路拉鋸，第10局「夜市球王」把握機會，關鍵突破先馳得盤。次盤曾俊欣乘勝追擊，儘管第2局錯失破發機會，第4局他重整旗鼓壓制得手，順勢第6局再破，一口氣連下5局鎖定最後勝利，總計只花1小時23分鐘。

「夜市球王」曾俊欣笑擁挑戰賽第3冠。（曾育德提供）

「夜市球王」曾俊欣笑擁挑戰賽第3冠。（曾育德提供）

「夜市球王」曾俊欣笑擁挑戰賽第3冠。（曾育德提供）

「夜市球王」曾俊欣笑擁挑戰賽第3冠。（曾育德提供）

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