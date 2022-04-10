晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全中運》台東已2金5銀6銅！柔道賽東大體中學妹贏學姊穿金戴銀

2022/04/10 19:57

台東柔道選手在全中運奮戰。（台東縣府提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕在花蓮縣舉行的111年全國中等學校運動會，其中，柔道、划船、射擊、自由車等4項比賽於4月8日起已先行開賽，台東縣代表隊到今天已獲2金5銀6銅。

金牌有國女組柔道第一級卑南國中陳宜婷、國女組柔道第八級東大體中楊博雅。銀牌國女組柔道第八級東大體中朱佳琪、國男組柔道第五級東大體中黃智禹、國男組柔道第七級東大體中洪明仁、國女組柔道第七級卑南國中古蓁、國女組柔道第四級東大體中楊秀英。銅牌高男組射擊10公尺空氣手槍個人賽東大體中金利偉華、高男組射擊10公尺空氣手槍團體賽東大體中金利偉華、鄭彥晨、國男組柔道第一級東大體中鍾家瑞、國男組柔道第二級東大體中柯懷恩、國男組柔道第十級卑南國中鄭鴻禧、國女組柔道第九級卑南國中羅瑜柔。

台東縣教育處指出，國女組柔道第八級冠軍爭奪戰，由東大體中學妹楊博雅與學姊朱佳琪對戰，朱佳琪於去年雲林全中運獲得銅牌，今年希望能夠更上層樓有更好的成績，不料，最終由楊博雅以2個半勝成績技壓學姐獲得金牌，朱佳琪獲得銀牌，得知獲得銀牌不免有些遺憾，二人相擁而泣，後來朱佳琪很快回復心情，表示直升體中高中部後會繼續學習柔道，並給予學妹滿滿恭喜和祝福，二人破涕為笑，場面令人動容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。