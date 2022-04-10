全中運》台東已2金5銀6銅！柔道賽東大體中學妹贏學姊穿金戴銀

台東柔道選手在全中運奮戰。（台東縣府提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕在花蓮縣舉行的111年全國中等學校運動會，其中，柔道、划船、射擊、自由車等4項比賽於4月8日起已先行開賽，台東縣代表隊到今天已獲2金5銀6銅。

金牌有國女組柔道第一級卑南國中陳宜婷、國女組柔道第八級東大體中楊博雅。銀牌國女組柔道第八級東大體中朱佳琪、國男組柔道第五級東大體中黃智禹、國男組柔道第七級東大體中洪明仁、國女組柔道第七級卑南國中古蓁、國女組柔道第四級東大體中楊秀英。銅牌高男組射擊10公尺空氣手槍個人賽東大體中金利偉華、高男組射擊10公尺空氣手槍團體賽東大體中金利偉華、鄭彥晨、國男組柔道第一級東大體中鍾家瑞、國男組柔道第二級東大體中柯懷恩、國男組柔道第十級卑南國中鄭鴻禧、國女組柔道第九級卑南國中羅瑜柔。

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台東縣教育處指出，國女組柔道第八級冠軍爭奪戰，由東大體中學妹楊博雅與學姊朱佳琪對戰，朱佳琪於去年雲林全中運獲得銅牌，今年希望能夠更上層樓有更好的成績，不料，最終由楊博雅以2個半勝成績技壓學姐獲得金牌，朱佳琪獲得銀牌，得知獲得銀牌不免有些遺憾，二人相擁而泣，後來朱佳琪很快回復心情，表示直升體中高中部後會繼續學習柔道，並給予學妹滿滿恭喜和祝福，二人破涕為笑，場面令人動容。

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