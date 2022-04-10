射箭》黃金計劃選手資格突更改！ 奧運銀牌嘆：或許我們還不夠優秀

魏均珩（右）在臉書上發文抱不平。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕在東京奧運與湯智鈞、鄧宇成一起為台灣拿下男子射箭團體賽銀牌的魏均珩，今天在臉書上發文爆料，近日國家隊總教練宣布此次征戰世界盃的行程，卻出現黃金計畫的資格變動，甚至有選手無法享有黃金計劃的待遇，與國訓中心在會議上的保障天差地遠，此發文一出不僅引起網友熱烈討論，也讓民進黨立法委員莊瑞雄在底下回文表示會進行了解。

魏均珩臉書發文如下：「2022年3月24號國訓中心召開每個月例行性的訓輔會議以表國訓中心高層行政長官對每位國家代表隊選手們的關心，會議中長官們提到許多對選手的照顧與支援，包括黃金計畫的相關內容，對於即將出國的代表隊進行最嚴謹的防護與照顧，尤其往返於國際間乘坐商務艙的保障，是個人認為最棒且最具有實質效益的項目。

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出國在即，卻不料近日國家隊總教練宣布此次征戰世界盃的行程，某些原本有黃金計劃的選手資格可能會變動，無法享有黃金計劃選手的待遇，和會議上長官們口中提到的保證天差地遠，教練為此煩惱到一夜之間從白髮變成更白的白髮，眼球佈滿了如同蜘蛛網般的血絲，但卻依然用堅定的眼神向隊員們表示會為其努力到最後一刻。

不管最終結果如何，即便真的無法全員享有黃金計劃的選手待遇，個人也真心希望未來要出國征戰的國家代表隊能受到更完善的照顧，不要再被類似的情形所困擾，可以用更專注的心態面對接踵而來的比賽，發揚體育人的運動家精神於國際賽場，打響我國競技體育在世界上的知名度，創造更璀璨、絢爛的火花。

個人也深刻的反省著，或許是因我們成績還不夠優秀，才不能讓全體隊員享有黃金計劃的待遇，這也將成為我們所努力的動力，期待未來能讓長官們更重視射箭運動。」

魏均珩在臉書上發文抱不平。（圖片截取自臉書）

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