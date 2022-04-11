日職》協力完成「三殺打」 吳念庭意外參與65年珍稀紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕效力西武獅的台灣好手吳念庭昨日不只單場三安猛打，還在5局與隊友一起協力完成「三殺打」，更恰巧與羅德隊佐佐木朗希的完全比賽，一同寫下日職65年來首見的稀有紀錄。

5局上半西武洋投恩斯（Dietrich Enns）保送正木智也後被今宮健太敲安進佔一、二壘，不過就在危機之時，軟銀當家捕手甲斐拓也於2好1壞時採取收打，將球直接打到三壘，三壘手山田遥楓接到後踩三壘往二壘傳給外崎修汰，接著外崎修汰再將球傳給一壘手吳念庭，使甲斐拓也擊出三殺打，西武也順利化解該局攻勢。

請繼續往下閱讀...

在西武獅隊的三殺出現後沒多久，羅德隊的佐佐木朗希以9局19K投出日職使上第16場完全比賽。根據日媒報導，上一次日職單日出現完全比賽與三殺打，已經要追溯到1957年的8月21日，當時效力國鐵（養樂多前身）的金田正一對中日投出完全比賽，而同日的南海（軟銀前身）與近鐵（歐力士前身）之戰在4局出現三殺打。

上一次日職單日出現三殺打與完全比賽已經要追溯到65年前。（圖片取自羅德推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法