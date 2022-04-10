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霹靂舞》國手程聿寧封后 取得11月紐約總決賽門票

2022/04/10 21:31

程聿寧。（RED BULL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕Red Bull BC One霹靂舞台灣決賽於今天登場，最終由盧雋及程聿寧脫穎而出，兩人將代表台灣於11月12日前往紐約出戰總決賽。

來自Raw Town Flavor及Full Clip Crew舞團的盧雋於最終戰遇上2018年Red Bull BC One台灣冠軍B-Boy張威榕，最終盧雋靠著音樂性和身體節奏的流暢度稱王，他說：「這場比賽是我一直以來很嚮往的殿堂，最後能獲得冠軍真的非常開心！」

現役國手同時也隸屬於Gearz舞團的程聿寧，最終力退楊采樺封后，她表示，為了準備這場賽事，她要求自己把心胸放開，把自己享受舞台的感受傳染給觀眾，而霹靂舞亞運培訓隊教練劉志強同時也是今年Red Bull BC One評審，他指出：「聿寧其實一直在進步，這次最終戰可以看到她把自己調整成很好的狀態，相當期待她後續的表現。」

曾二度代表台灣出戰Red Bull BC One國際賽的李奕釜也給兩位冠軍建議，他說：「比賽不單純是看技巧，而更重視選手展現出來的街頭文化性，最重要的是要享受在舞台上的自己，要玩得開心！」

程聿寧。（RED BULL提供）

盧雋（RED BULL提供）

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