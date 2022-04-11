日職》「噬魂指叉」震撼全世界！ 美記者猛讚令和怪物（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「令和怪物」佐佐木朗希昨日9局19K的完全比賽讓全球震撼，許多美國大聯盟記者都醉心於他的表現，《棒球美國》知名記者庫柏（J.J. Cooper）也表示佐佐木朗希的表現真的太不真實。

庫柏分享佐佐木朗希的表現道：「這大概會是棒球史上最棒的一場比賽，19次三振的完全比賽，太不真實。」前讀賣新聞專欄作家艾倫（Jim Allen）則表示，佐佐木朗希該場比賽的得分為106分（Game Score，由棒球數據之父詹姆斯（Bill James）所創），有可能是職業棒球史上的最高分。

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佐佐木朗希。（產經新聞）

知名大聯盟影片剪輯師《棒球忍者》也分享佐佐木朗希的表現，更稱他的指叉球為「噬魂指叉」。

佐佐木朗希昨天單場19K的完全比賽，追平日職史上單場最多三振數，同時也創下日職完全比賽的最多次三振記錄。日職史上僅次於他的表現為廣島鯉魚隊的外木場義郎，在1968年9月14日對大洋鯨隊（橫濱DeNA前身）的單場16K完全比賽。

One could argue this is one of the best pitched games in pro baseball history.



A CG perfect game with 19 Ks!



Unreal. https://t.co/EcX5aYfTjH — JJ Cooper （@jjcoop36） April 10, 2022

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