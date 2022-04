日職》「噬魂指叉」震撼全世界！ 美記者猛讚令和怪物（影音）

〔體育中心/綜合報導〕「令和怪物」佐佐木朗希昨日9局19K的完全比賽讓全球震撼,許多美國大聯盟記者都醉心於他的表現,《棒球美國》知名記者庫柏(J.J. Cooper)也表示佐佐木朗希的表現真的太不真實。

庫柏分享佐佐木朗希的表現道:「這大概會是棒球史上最棒的一場比賽,19次三振的完全比賽,太不真實。」前讀賣新聞專欄作家艾倫(Jim Allen)則表示,佐佐木朗希該場比賽的得分為106分(Game Score,由棒球數據之父詹姆斯(Bill James)所創),有可能是職業棒球史上的最高分。

請繼續往下閱讀...

佐佐木朗希。(產經新聞)

知名大聯盟影片剪輯師《棒球忍者》也分享佐佐木朗希的表現,更稱他的指叉球為「噬魂指叉」。

佐佐木朗希昨天單場19K的完全比賽,追平日職史上單場最多三振數,同時也創下日職完全比賽的最多次三振記錄。日職史上僅次於他的表現為廣島鯉魚隊的外木場義郎,在1968年9月14日對大洋鯨隊(橫濱DeNA前身)的單場16K完全比賽。

One could argue this is one of the best pitched games in pro baseball history.



A CG perfect game with 19 Ks!



Unreal. https://t.co/EcX5aYfTjH