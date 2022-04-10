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網球》賽史首位亞洲冠軍 曾俊欣莫夕亞紅土拚出信心

2022/04/10 22:39

曾俊欣成為史上首位在西班牙莫夕亞男網挑戰賽奪冠的亞洲球員。（曾育德提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙莫夕亞男網挑戰賽，向為歐洲、南美紅土高手的天下，台灣「夜市球王」曾俊欣異軍突起，5連勝、1盤未失強勢攻頂，榮膺賽史上首位打下冠軍的亞洲球員，週一ATP最新世界男單排名，還有望從140持續來到生涯新高125，離百大目標不遠矣。

年僅20歲、身高175公分的曾俊欣，一路過關斬將，決賽更穩紮穩打，6：4、6：1力退老經驗的斯洛伐克頭號種子甘波斯（Norbert Gombos），笑擁生涯挑戰賽單打第3冠，也回報2019年布拉加輸球之仇，「這次勝利對我意義重大，前兩輪鬥志和意志力有點消沉，到第3輪後和我的心理老師莊艷惠討論2個小時，終於在4強把心態調整到最佳狀態。」

賽後「台灣一哥」很滿意自己決賽表現，「冠軍戰我的發球有很大突破，過往遇到這種強勢對手，往往會被破發很多次，今天把最好一面發揮出來。」

這項紅土賽事，2019年由西班牙皇家莫夕亞俱樂部開始舉辦，網壇史上最多21座大滿貫男單冠軍的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），正是榮譽會員，也是近來人氣發燒的「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）成名地，4年前他在此以15歲11個月7天的稚齡，力退世界排名140的同胞馬汀尼茲（Pedro Martinez），締造史上第4年輕打敗200大紀錄。

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