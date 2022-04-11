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JHBL》埔里國中與金華爭冠 屈居亞軍仍讓鄉親感動

2022/04/11 00:19

埔里國中籃球隊10日在JHBL拿到亞軍，這是相隔9年打進總冠軍賽，也同樣拿到亞軍。（埔里國中提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕來自台灣地理中心的埔里國中，9日爆冷氣走11連勝的永吉國中，10日晚上與5連冠的金華國中爭冠，球員士氣如虹，家長熱情加油，最後以81比97不敵金華國中，球員難掩失落心情，全場為學生加油的校長脈樹·塔給敦鹿說，埔中籃球隊一路過關斬將，個個拚盡全力，拿到亞軍雖敗猶榮。

埔里國中教務主任郭慶隆（左）代表學校領取亞軍獎盃。（埔里國中提供）

埔里國中籃球隊睽違9年，打進JHBL總冠軍賽，10日與台北市金華國中爭冠，該校家長與校長脈樹、教務主任郭慶隆…等人，在場邊組成強勁的啦啦隊，為球員們大聲加油，埔里國中籃球隊在前半場僅以46比48落後金華國中2分，第3、4節金華攻勢凌厲，最後以97比81奪冠，埔里國中拿下亞軍，球員們難掩失望心情，校長脈樹則不斷鼓勵學生「你們太棒了！」。

埔里國中家長組成強而有力的啦啦隊，在場邊為球隊的小球員加油。（埔里國中提供）

代表學校領取亞軍獎盃的教務主任郭慶隆說，這次四強只有埔里國中籃球隊是中南部的學校，這群在地孩子，因為教練石偉廣的帶領，才能以籃球築夢，未來希望埔里區條件好的孩子，都能留在埔里國中就讀，相信埔中籃球隊實力一定更堅強。

埔里國中籃球隊與金華國中籃球隊，場上你來我往，個個拚盡全力。（埔里國中提供）

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