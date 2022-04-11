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MLB》日本最強打者炸裂！ 鈴木誠也大聯盟生涯首轟出爐（影音）

2022/04/11 07:47

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊日籍強打鈴木誠也，開季表現火燙，今夯出左外野大號3分砲，大聯盟生涯首轟出爐。

日職當今最強打者鈴木誠也，季後透過入札制度挑戰大聯盟，以5年8500萬美元的合約加盟小熊，日前大聯盟首秀就敲出生涯首安，昨更是灌進3打點，幫助球隊開季拿下2連勝。

小熊今續戰釀酒人，鈴木誠也擔任第6棒守右外野，1局下首打席把握2出局一二壘有人得點圈機會，棒打釀酒人先發佩洛塔（Freddy Peralta），夯出左外野大號3分砲，大聯盟生涯首轟出爐，根據資料顯示，這轟擊球初速為110.9英哩、飛行距離為412英呎。

小熊隊日籍強打鈴木誠也，開季表現火燙，今夯出大聯盟生涯首轟。（USA TODAY Sports）

鈴木誠也第二打席，在滿球數後選到保送，6下第三打席敲出游擊滾地球出局，8下第4次上場打擊，被3球三振。

鈴木誠也單場3打數敲1安，就是1發大聯盟生涯首轟的3分砲，連2天灌進3打點，另外選到1保送，吞下1次三振，賽後打擊率0.375。

小熊前5局打完靠鈴木誠也3分砲以3：1領先，但6、7局牛棚失守、合計失4分，遭釀酒人逆轉，終場小熊以4：5吞敗，無緣開季3連勝。

小熊隊日籍強打鈴木誠也。（法新社）

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