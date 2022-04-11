MLB》刷新生涯紀錄！大谷翔平猛夯光速二壘安 寫史上第3人壯舉

〔體育中心／綜合報導〕天使今以1：4不敵太空人，但日籍球星大谷翔平猛夯擊球初速119.1英哩光速二壘安，刷新生涯最快擊球初速紀錄。

大谷翔平今擔任第一棒指定打擊，首打席本壘後方飛球出局，3下第二打席纏鬥到滿球數後，逮中太空人先發厄奎迪（Jose Urquidy）偏高95.1英哩速球，掃出右外野場地規則二壘安打，根據數據統計，大谷這支二壘安擊球初速達到119.1英哩（約191.7公里），締造個人最快擊球初速紀錄。

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大谷翔平。（美聯社）

根據大聯盟記者Sarah Langs指出，自2015年《Statcast》系統啟用以來，大谷成為史上第3位，生涯至少2度擊球初速達到119英哩以上的選手，加入賈吉（Aaron Judge，6次）、史坦頓（Giancarlo Stanton，28次）的行列。

6下大谷翔平遭到3球三振，8下第4次上場打擊，擊出左外野飛球出局。大谷翔平今日單場4支1，擊出本季首支長打，吞下1次三振，賽後打擊率0.118。

天使全場敲出7支安打，僅在2下得到1分，終場1：4輸球，先發投手蘇亞雷斯（Jose Suarez）4.1局失2分責失，承擔敗投；空人先發厄奎迪5局被敲4安，失1分責失，投出2次三振，收下本季首勝。

Shohei Ohtani's 119.1 mph double was the hardest-hit batted ball of his career and his second of at least 119 mph off the bat



He's the 3rd player with multiple 119+ mph batted balls tracked by Statcast （since 2015）, along with:



Giancarlo Stanton: 28

Aaron Judge: 6 — Sarah Langs （@SlangsOnSports） April 10, 2022

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