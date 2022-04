MLB》刷新生涯紀錄！大谷翔平猛夯光速二壘安 寫史上第3人壯舉

〔體育中心/綜合報導〕天使今以1:4不敵太空人,但日籍球星大谷翔平猛夯擊球初速119.1英哩光速二壘安,刷新生涯最快擊球初速紀錄。

大谷翔平今擔任第一棒指定打擊,首打席本壘後方飛球出局,3下第二打席纏鬥到滿球數後,逮中太空人先發厄奎迪(Jose Urquidy)偏高95.1英哩速球,掃出右外野場地規則二壘安打,根據數據統計,大谷這支二壘安擊球初速達到119.1英哩(約191.7公里),締造個人最快擊球初速紀錄。

大谷翔平。(美聯社)

根據大聯盟記者Sarah Langs指出,自2015年《Statcast》系統啟用以來,大谷成為史上第3位,生涯至少2度擊球初速達到119英哩以上的選手,加入賈吉(Aaron Judge,6次)、史坦頓(Giancarlo Stanton,28次)的行列。

6下大谷翔平遭到3球三振,8下第4次上場打擊,擊出左外野飛球出局。大谷翔平今日單場4支1,擊出本季首支長打,吞下1次三振,賽後打擊率0.118。

天使全場敲出7支安打,僅在2下得到1分,終場1:4輸球,先發投手蘇亞雷斯(Jose Suarez)4.1局失2分責失,承擔敗投;空人先發厄奎迪5局被敲4安,失1分責失,投出2次三振,收下本季首勝。

Shohei Ohtani's 119.1 mph double was the hardest-hit batted ball of his career and his second of at least 119 mph off the bat



He's the 3rd player with multiple 119+ mph batted balls tracked by Statcast (since 2015), along with:



Giancarlo Stanton: 28

Aaron Judge: 6