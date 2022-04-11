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日職》「海嘯使我更加堅強⋯」 佐佐木朗希打破世界職棒紀錄的背後

2022/04/11 08:02

佐佐木朗希。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕日本球界又一個怪物投手的誕生！羅德20歲少年佐佐木朗希昨天對歐力士隊完投9局繳出19K，完全沒讓任何人上壘，除了是日職28年來首見完全比賽，也改寫日職史上最年輕完全比賽紀錄，從第一局開始連飆13次三振更打破世界職棒紀錄。

賽後，羅德主場看台上夾雜觀眾的哭聲、笑聲和歡呼，但朗希卻沒有太在意完全比賽，賽後笑笑：「我就是相信捕手，確實投出他所要的球。」他平靜的臉是有原因的，因為他知道面對災難，棒球的輸贏根本算不了什麼。

佐佐木朗希的故鄉岩手縣陸前高田市，是2011年東日本大地震受災最嚴重的地區之一，當年10歲的朗希在海嘯中失去了教他打棒球的爸爸以及爺爺奶奶，房子也被捲走，隨後媽媽帶著他搬到大船渡市繼續打棒球。

海嘯令他失去家人，也使他砥礪堅強，國中開始，他就能投出140公里速球，獲得日本各地高中棒球名校的招募。

不過他選擇留在當地與國中朋友一起打球，高三那年，他飆出163公里打破大谷翔平的高中生球速紀錄，獲得日職4隊同時指名，由羅德隊中籤網羅，不過羅德並沒有在他加入職棒首年就急著推銷他，反而是保護他不讓他出賽。去年球季也讓他專注於鍛鍊身體，保持每10天才先發登板一次的出賽間隔。

日本媒體報導，羅德隊的投手教練吉井理人認為，「佐佐木可以產生有如F1賽車的引擎一樣的輸出，但如果沒有給他一個合適的車身，那必定會受傷的。」

羅德隊認為佐佐木朗希今年已經做好準備，預計讓他正常先發輪值，本賽季的第3場先發，他就不負眾望，繳出19K的完全比賽。

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