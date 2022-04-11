晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》富邦悍將開季1勝5敗怎麼救？ 邦迷血淚吐露3個字

2022/04/11 10:48

富邦悍將開季拿下1勝5敗在五隊中墊底。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將季前找來林華韋接掌領隊、挖來兄弟冠軍教練團成員丘昌榮、黃泰龍，再度展現爭冠決心，不過打完開季第一週，只拿下1勝5敗，落後龍頭樂天已3.5場勝差，許多球迷紛紛討論「富邦悍將該怎麼救？」有邦迷在PTT發千字長文洩過去幾年來的心聲：「沒教了。」

富邦自2017年接手義大犀牛以來從未拿過季冠軍，這名球迷直指『高層短視』是最大原因，他認為富邦明明野手老化、深度不足、青黃不接，怎麼看都是要重建的樣子，「但是高層的字典裡有重建這個詞嗎？」

他寫到：「邦迷──不要說邦迷，稍微有在看的中職球迷都知道──富邦隊上那些「連星」，一個個都回不去了。高國輝、林益全、林哲瑄、蔣智賢，當然還有曾經的胡金龍，早就已經過了當打之年，接下來只剩下球員生涯的餘暉。」

他表示，從2017年接手開始，富邦經營團隊就竭盡所能地想承接前一年奪冠的班底，打造屬於富邦自己的冠軍，他認為這沒有錯，但卻忽略了那年能逆轉兄弟奪冠的諸多背景因素。他接著點出富邦這幾年的操作：「我們看到的是：請高檔洋將、找常勝教頭、簽下離隊的即戰力、選旅外高薪海歸。這很符合我們對於大企業富爸爸的美好想像；打不贏我就花更多錢，砸也砸到你贏。」

只是花錢不一定能夠買到勝利，他說：「球探系統呢？洋將管理呢？二軍制度呢？甚至從17年開始就喊的春訓基地，現在2022了還是每年去找現有球場，雖然很不願意承認，但高層顯然是更願意把錢花在看得到的地方，找幾個赫赫有名可以上版面的名字，郭泰源、陳金鋒、王建民、郭泓志到洪一中，哪個不是發布的時候讓球迷一陣高潮。」

他認為富邦多年來一直走「WIN NOW」思維，但沒看見成效後又立馬換帥走老路：「造就了每年都有強力引援，球迷也很習慣，季前總是將富邦視為冠軍熱門，球隊本身也將爭冠視為唯一目標，在戰績作為唯一衡量標準的情況下，能給新人多少時間？能有多少容錯空間？最保險最能符合球隊大方向的前提就是即戰力上好上滿，再加上本來就績效不彰的農場和球探系統，長久下來造成青黃不接根本是必然的結果。」

他沉痛表示：「在連星只會越來越老，後繼無人的情況下，富邦悍將現在跟其他老三隊的差距已經不是用錢可以處理的。教練團可以幹嘛？看看拿到全年第一依舊被請走的陳連宏，看看三年約走不完的洪一中，高層思維不改，教練團可以幹嘛？」

這篇心得文在PTT引起討論：「每個點都講到了」「無法Win now 又沒有把農場作物養好 的確就是不上不下」「想用錢解決一切 哪一年有三個頂級洋將到齊過」「去年底的陣容繼續練看起來還比較有新氣象」「富邦是所有球隊最軟的。目前而言」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。