中職》富邦悍將開季1勝5敗怎麼救？ 邦迷血淚吐露3個字

富邦悍將開季拿下1勝5敗在五隊中墊底。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將季前找來林華韋接掌領隊、挖來兄弟冠軍教練團成員丘昌榮、黃泰龍，再度展現爭冠決心，不過打完開季第一週，只拿下1勝5敗，落後龍頭樂天已3.5場勝差，許多球迷紛紛討論「富邦悍將該怎麼救？」有邦迷在PTT發千字長文洩過去幾年來的心聲：「沒教了。」

富邦自2017年接手義大犀牛以來從未拿過季冠軍，這名球迷直指『高層短視』是最大原因，他認為富邦明明野手老化、深度不足、青黃不接，怎麼看都是要重建的樣子，「但是高層的字典裡有重建這個詞嗎？」

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他寫到：「邦迷──不要說邦迷，稍微有在看的中職球迷都知道──富邦隊上那些「連星」，一個個都回不去了。高國輝、林益全、林哲瑄、蔣智賢，當然還有曾經的胡金龍，早就已經過了當打之年，接下來只剩下球員生涯的餘暉。」

他表示，從2017年接手開始，富邦經營團隊就竭盡所能地想承接前一年奪冠的班底，打造屬於富邦自己的冠軍，他認為這沒有錯，但卻忽略了那年能逆轉兄弟奪冠的諸多背景因素。他接著點出富邦這幾年的操作：「我們看到的是：請高檔洋將、找常勝教頭、簽下離隊的即戰力、選旅外高薪海歸。這很符合我們對於大企業富爸爸的美好想像；打不贏我就花更多錢，砸也砸到你贏。」

只是花錢不一定能夠買到勝利，他說：「球探系統呢？洋將管理呢？二軍制度呢？甚至從17年開始就喊的春訓基地，現在2022了還是每年去找現有球場，雖然很不願意承認，但高層顯然是更願意把錢花在看得到的地方，找幾個赫赫有名可以上版面的名字，郭泰源、陳金鋒、王建民、郭泓志到洪一中，哪個不是發布的時候讓球迷一陣高潮。」

他認為富邦多年來一直走「WIN NOW」思維，但沒看見成效後又立馬換帥走老路：「造就了每年都有強力引援，球迷也很習慣，季前總是將富邦視為冠軍熱門，球隊本身也將爭冠視為唯一目標，在戰績作為唯一衡量標準的情況下，能給新人多少時間？能有多少容錯空間？最保險最能符合球隊大方向的前提就是即戰力上好上滿，再加上本來就績效不彰的農場和球探系統，長久下來造成青黃不接根本是必然的結果。」

他沉痛表示：「在連星只會越來越老，後繼無人的情況下，富邦悍將現在跟其他老三隊的差距已經不是用錢可以處理的。教練團可以幹嘛？看看拿到全年第一依舊被請走的陳連宏，看看三年約走不完的洪一中，高層思維不改，教練團可以幹嘛？」

這篇心得文在PTT引起討論：「每個點都講到了」「無法Win now 又沒有把農場作物養好 的確就是不上不下」「想用錢解決一切 哪一年有三個頂級洋將到齊過」「去年底的陣容繼續練看起來還比較有新氣象」「富邦是所有球隊最軟的。目前而言」。

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