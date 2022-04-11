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中職》富邦守護地球主題日！ 寶特瓶再製球衣「邦」地球深呼吸

2022/04/11 11:45

富邦悍將4/22～4/24攜手富邦金控在新莊棒球場舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將4/22～4/24攜手富邦金控在新莊棒球場舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，響應富邦金控推動綠色作為降低對環境的衝擊，達到淨零碳排的永續目標，悍將們將再度穿上環保主題球衣，同時在球場打造環保回收站「Green Station」，更首度推出球場全壘打牆帆布、球員實戰用品再製Green Lab系列商品，邀請悍將家人們在悍將城堡內享受球賽同時，共同參與綠色生活、與世界共好迎向勝利！

富邦悍今年再度推出「Run For Green 環保主題球衣」。（富邦悍將提供）

去年適逢富邦60週年，富邦發揮金融與非金融的影響力，提出「Run For Green」ESG倡議計畫，一方面領跑綠色金融、支持產業低碳轉型，朝2050淨零台灣目標全力衝刺，另一方面，結合富邦長期贊助之四大馬拉松賽事，民眾只要累積跑40公里，富邦就會種下一顆樹，預計在5年內為台灣種下10萬棵樹，期望達到植樹減碳及生態復育的理念。今年世界地球日，富邦金控更進一步攜手富邦悍將，於新莊棒球場推出「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，從馬拉松到棒球，全面發揮企業影響力推動綠色賽事。

富邦悍將則在去年球季推出環保主題球衣後大受好評後，今年再度推出「Run For Green 環保主題球衣」，以悍將藍、環保綠融合為主色系，搭配不對稱設計的底色條紋，現出「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」的律動感，球衣材質以回收寶特瓶為原料，採用ECOGREEN環保回收絲製成，降低二氧化碳排放量及能源消耗，兼具環保與排汗散熱效果，讓悍將們全力拚戰同時，也能環保愛護地球，同時推出Run For Green 主題商品，運用寶特瓶環保回收紗製作的T-Shirt，讓家人們一同穿上，站在環保同一陣線。

富邦悍將在新莊棒球場內打造大型環保回收站「Green Station」，「Green Station」本體採用可重複使用及回收的D-BOARD紙木板打造，邀請家人在球場共同做環保，讓回收成為隨手日常、降低地球負擔，後續也將運用回收資源，再製成特色環保生活小物，在球季末回饋給球迷。

想要更貼近球員及球場嗎？富邦悍將首度推出實戰綠色永續商品，Green Lab系列商品將球員汰換之裝備以及全壘打牆帆布，再製成後背包、手機掛袋、托特包、鑰匙圈等商品，每一項商品都是透過回收再製而成，因此顏色和花紋皆是獨一無二，讓家人們與球場、球員更零距離，又能共同響應環保，透過購買支持永續行動！

4/22～4/24富邦金控「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日現場將有更多與永續主題連結的體驗活動，邀請悍將家人一同回到悍將城堡，共同響應綠色生活體驗，更多詳細的活動內容，請上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。

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