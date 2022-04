中職》富邦守護地球主題日！ 寶特瓶再製球衣「邦」地球深呼吸

富邦悍將4/22~4/24攜手富邦金控在新莊棒球場舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日。(富邦悍將提供)

〔體育中心/綜合報導〕富邦悍將4/22~4/24攜手富邦金控在新莊棒球場舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,響應富邦金控推動綠色作為降低對環境的衝擊,達到淨零碳排的永續目標,悍將們將再度穿上環保主題球衣,同時在球場打造環保回收站「Green Station」,更首度推出球場全壘打牆帆布、球員實戰用品再製Green Lab系列商品,邀請悍將家人們在悍將城堡內享受球賽同時,共同參與綠色生活、與世界共好迎向勝利!

富邦悍今年再度推出「Run For Green 環保主題球衣」。(富邦悍將提供)

去年適逢富邦60週年,富邦發揮金融與非金融的影響力,提出「Run For Green」ESG倡議計畫,一方面領跑綠色金融、支持產業低碳轉型,朝2050淨零台灣目標全力衝刺,另一方面,結合富邦長期贊助之四大馬拉松賽事,民眾只要累積跑40公里,富邦就會種下一顆樹,預計在5年內為台灣種下10萬棵樹,期望達到植樹減碳及生態復育的理念。今年世界地球日,富邦金控更進一步攜手富邦悍將,於新莊棒球場推出「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,從馬拉松到棒球,全面發揮企業影響力推動綠色賽事。

富邦悍將則在去年球季推出環保主題球衣後大受好評後,今年再度推出「Run For Green 環保主題球衣」,以悍將藍、環保綠融合為主色系,搭配不對稱設計的底色條紋,現出「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」的律動感,球衣材質以回收寶特瓶為原料,採用ECOGREEN環保回收絲製成,降低二氧化碳排放量及能源消耗,兼具環保與排汗散熱效果,讓悍將們全力拚戰同時,也能環保愛護地球,同時推出Run For Green 主題商品,運用寶特瓶環保回收紗製作的T-Shirt,讓家人們一同穿上,站在環保同一陣線。

富邦悍將在新莊棒球場內打造大型環保回收站「Green Station」,「Green Station」本體採用可重複使用及回收的D-BOARD紙木板打造,邀請家人在球場共同做環保,讓回收成為隨手日常、降低地球負擔,後續也將運用回收資源,再製成特色環保生活小物,在球季末回饋給球迷。

想要更貼近球員及球場嗎?富邦悍將首度推出實戰綠色永續商品,Green Lab系列商品將球員汰換之裝備以及全壘打牆帆布,再製成後背包、手機掛袋、托特包、鑰匙圈等商品,每一項商品都是透過回收再製而成,因此顏色和花紋皆是獨一無二,讓家人們與球場、球員更零距離,又能共同響應環保,透過購買支持永續行動!

4/22~4/24富邦金控「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日現場將有更多與永續主題連結的體驗活動,邀請悍將家人一同回到悍將城堡,共同響應綠色生活體驗,更多詳細的活動內容,請上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。

