網球》竹仁國小軟網甜蜜復仇 制霸全國暑假赴日征戰

新竹縣竹仁國小軟式網球隊參加全國青年盃軟網賽，打敗實力堅強的台南市後壁國小奪下全國冠軍，同時獲得每年暑假於日本舉辦的著名國際賽事—山中湖青少年軟式網球錦標賽的資格。（竹仁國小提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市竹仁國小軟式網球隊，日前南下屏東參加全國青年盃軟網賽，於四強賽擊敗宿敵台南鹽水國小，接著冠亞軍戰頂住壓力，發揮穩定性，再打敗實力堅強的台南市後壁國小，奪下全國冠軍，同時獲得每年暑假於日本舉辦的著名國際賽事—山中湖青少年軟式網球錦標賽的資格。

縣長楊文科恭喜也勉勵孩子們繼續加油！縣府教育局體健科表示，為取得赴日參賽的資格，國內各校皆派出實力最佳的選手參加全國青年盃軟網賽，其中，乙組選手以五年級生為主，但竹仁國小選手全是中年級生（7位四年級、1位三年級），個頭雖小，但志氣和拚勁可一點都不輸人。

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竹仁國小軟式網球隊選手全是中年級生，個頭雖小，但志氣和拚勁可一點都不輸人。（竹仁國小提供）

竹仁國小在四強賽時，強碰去年全國中華盃和中正盃雙料冠軍—台南鹽水國小，去年竹仁兩度敗給鹽水，與冠軍獎盃失之交臂，今年可說是扳回一城的最佳時機，竹仁小將們個個拿出100%拚勁，比賽激戰過程仍維持平日水準與穩定性，順利帶走勝利，甜蜜復仇，也拿下冠軍賽門票。冠亞軍戰中，竹仁小將頂住壓力與緊張情緒，正常發揮下擊敗強敵台南後壁國小，收下全國冠軍獎盃！

校長吳明珠表示，感謝新竹縣政府、竹北市公所，以及竹仁軟網隊後援會等在軟硬體各方面的大力支持，也謝謝後援會家長們除了隨行照顧外，也同步直播孩子的比賽過程，讓無法到場的家長們都能參與到孩子的重要比賽時刻。

竹仁國小說，軟網隊平時訓練都是由教練游程翔、陳陽信親自一顆一顆餵球，以耐心和專業指導陪伴著球隊孩子，比賽時更是幫孩子做好心理建設和生活照顧，循序漸進地提升選手的抗壓性和求勝動機。奪冠小將們感謝教練的指導，以及校方在行政、場地維護上的用力支持。

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