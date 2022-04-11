日職》朗希完全比賽均速159.8KM 達比修：來投大聯盟也是一樣結果

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕20歲「令和怪物」佐佐木朗希昨天僅用105球達成19K的完全比賽，創下日職新紀錄，連續三振13名打者打破世界職棒紀錄，日本媒體盛讚這無疑是日職84年來最完美的投球。詫異的是，佐佐木幾乎只用直球、指叉球兩種球種就辦到這件事。

此外，佐佐木朗希此役最快球速164公里，一直投完9局，直球均速都還有159.8公里。

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佐佐木朗希此役用了64顆直球、35顆指叉球、3顆曲球、3顆滑球，當中35顆指叉球有21球造成揮空，揮空率達到可怕的6成，而歐力士陣中最強打者、也是日職現在最不容易被三振的打者吉田正尚，更是單場慘吞3K。

佐佐木昨天的表現引起世界各地棒壇轟動，現在效力大聯盟教士隊的日籍王牌投手達比修有今天就在推特表示：「我認為他這天的狀態來投大聯盟，也會是一樣的結果。」

事實上，達比修打有從佐佐木朗希一軍初登板、去年5月時就很關心他，當時達比修更新部落格給朗希忠告：「現在開始就基本無視其他人的負面意見，只要自己保持正面的東西，繼續成長。」至今不到一年，朗希已經達成史上第一人的成就，達比修也感嘆：「我一年前才說他初登板，今天就連13K、最後19K完全比賽。」

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