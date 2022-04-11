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射箭》承諾跳票讓選手無法搭商務艙比賽？體育署回應

2022/04/11 12:42

湯智鈞。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣射箭代表隊即將出國參加世界盃，卻發現有部分選手原本被承諾的待遇遭取消，讓選手憤而在社群媒體發聲，而總教練林政賢則希望未來在溝通上可以更順暢及明確，確實維護選手權益。

由體育署和國訓中心推動的黃金計畫，在東京奧運結束後，從3級擴大培訓分級為5級，盼能協助選手在2024年巴黎奧運和2028年洛杉磯奧運奪佳績，而選手分級及遴選等相關作業會由競技強化委員會在會議中決定。

體育署指出，台灣反曲弓代表隊出征世界盃的8名成員，男子隊魏均珩、湯智鈞和女子隊雷千瑩、彭家楙皆在2024年巴黎奧運黃金計畫中，而戴宇軒、蘇于洋則為2028年洛杉磯奧運的潛力選手，郭紫晴和邱意晴則未入列，而此次名單的成員都是將在9月參加杭州亞運的國手。

據了解，射箭協會已於1月送上黃金計畫的建議名單公文，並交由國訓遞交給競強會審核，而上月座談會中也承諾，8名選手能比照2024年巴黎奧運黃金計畫所享有的照顧與待遇，讓選手都能搭商務艙，只是行前才被告知無法完全比照辦理，也讓魏均珩、湯智鈞在社群媒體發文表達不解。

台灣射箭隊總教練林政賢表示，以為公文已確實送至競強會審核，只是行前才得知競強會沒收到，因此他也告知選手可能要有心理準備，可能會碰到有部分選手因不在黃金計畫內，而無法搭商務艙。

林政賢表示，或許是溝通上出了問題，導致在送上公文上的最後一步出了問題，但希望之後能有效改善狀況，以維護選手權益，讓他們能無後顧之憂出賽，盼未來在溝通上能更明確。

至於體育署則回應，雖目前並非所有名單都在黃金計畫內，但考量射箭運動的特殊性，這次會以團體項目的資源給予協助，承諾8位選手都可以搭商務艙參賽。

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