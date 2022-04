NBA》湖人下季拚反彈開第一槍！ 確定開除冠軍主帥沃格爾

湖人確定開除總教練沃格爾。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕湖人本季組成豪華三巨頭,但雷聲大雨點小,最後連附加賽都打不了,引起球迷怒火,根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski),球團確定開除總教練沃格爾(Frank Vogel)。

湖人本季遭遇傷勢影響,「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis)、詹姆斯(LeBron James)輪流掛傷號,加上休賽季網羅的魏斯布魯克(Russell Westbrook),始終無法融入球隊,導致戰績低迷,先前例行賽尾聲吞下難堪連敗,無緣附加賽。

湖人本季失利,總教練沃格爾難辭其咎,他過於執著「小球戰術」飽受外界批評,賽季中就傳出他烏紗帽恐不保的消息。

今日例行賽最終戰,湖人以146:141在延長賽擊敗金塊,但沃納洛斯基爆料,消息人士透露,今日這戰就是沃格爾執教湖人的最後一場比賽,球團預計明日就會宣布將他炒魷魚的消息,至於新教頭人選,目前尚未有明確的領跑者。

現年48歲的沃格爾,自2019-20賽季開始執教湖人,該季率領球隊在「泡泡聯盟」拿下總冠軍,生涯首度拿到冠軍戒指,但對比昔日的風光,隨著紫金大軍本季失利,沃格爾確定下台一鞠躬。

