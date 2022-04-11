NBA》湖人下季拚反彈開第一槍！ 確定開除冠軍主帥沃格爾

湖人確定開除總教練沃格爾。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季組成豪華三巨頭，但雷聲大雨點小，最後連附加賽都打不了，引起球迷怒火，根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski），球團確定開除總教練沃格爾（Frank Vogel）。

湖人本季遭遇傷勢影響，「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）輪流掛傷號，加上休賽季網羅的魏斯布魯克（Russell Westbrook），始終無法融入球隊，導致戰績低迷，先前例行賽尾聲吞下難堪連敗，無緣附加賽。

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湖人本季失利，總教練沃格爾難辭其咎，他過於執著「小球戰術」飽受外界批評，賽季中就傳出他烏紗帽恐不保的消息。

今日例行賽最終戰，湖人以146：141在延長賽擊敗金塊，但沃納洛斯基爆料，消息人士透露，今日這戰就是沃格爾執教湖人的最後一場比賽，球團預計明日就會宣布將他炒魷魚的消息，至於新教頭人選，目前尚未有明確的領跑者。

現年48歲的沃格爾，自2019-20賽季開始執教湖人，該季率領球隊在「泡泡聯盟」拿下總冠軍，生涯首度拿到冠軍戒指，但對比昔日的風光，隨著紫金大軍本季失利，沃格爾確定下台一鞠躬。

Frank Vogel has coached his final game for the Lakers, a decision that’s expected to be shared with him as soon as Monday, sources tell ESPN. Lakers’ search expected to be lengthy and expansive with no clear initial frontrunner. — Adrian Wojnarowski （@wojespn） April 11, 2022

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