PLG》高國豪重拾球星身手 攻城獅推出個人搖頭公仔

高國豪搖頭公仔（新竹攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新竹街口攻城獅收下隊史最長5連勝，當家球星高國豪的出色表現功不可沒，而球團今也正式宣布推出高國豪個人搖頭公仔，售價為1800元。

高國豪搖頭公仔（新竹攻城獅提供）

高國豪搖頭公仔（新竹攻城獅提供）

去年拿下P. LEAGUE+新人王的高國豪，本季季初一度陷入低潮，但他重拾球星身手，攻下個人生涯新高24分外，近5戰繳出場均19.8分、5.8籃板、6.2助攻、2.6抄截的全能數據。

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在職業路上面對不少網路的質疑與批評，高國豪說：「雖然我平常不太會去看網友的評論，但我覺得有人批評都是好事，因為這代表別人有在關注你，我也需要更努力才能夠符合自己的期待。」

攻城獅表示，其實在休賽季與高國豪多次開會討論，經過開模與打樣後正式推出，為紀念國豪於職業生涯首年拿下PLG新人王，搖頭公仔背面印上首季優異個人數據場均12.4分、4.9籃板、4.3助攻。

搖頭公仔造型以高國豪最引人注目的髒辮髮型搭配賽前運球的熱身動作Shammgod Crossover為設計主軸，且特別保留攻城獅首年主場館地板設計，為此款搖頭公仔更添收藏意義。

高國豪新人王搖頭公仔將於4月15日（五）早上11點在攻城獅遠百竹北品牌店正式開賣，4月16日中午12點於攻城獅官方商城上架，商品售價為1800元。

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