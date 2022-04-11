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JHBL》大倫女籃奪第3、明仁男籃獲第5 苗栗縣長徐耀昌請吃火鍋

2022/04/11 15:04

苗栗縣大倫國中女籃隊參加國中籃球甲級聯賽，獲第三名，明仁國中男籃隊獲第五名，縣長徐耀昌（前排左五）等人接見，對兩隊表現奮戰精神表示肯定。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕110學年國中籃球甲級聯賽（JHBL）落幕，苗栗縣大倫國中女籃榮獲第3名、明仁國中男籃獲第5名，其中大倫女籃隊員徐郁婷獲阻攻后、彭郁榛分別獲抄截后及助攻后殊榮，縣長徐耀昌今天接見並頒發團隊獎勵金，並兌現承諾宴請兩校團隊吃火鍋，同時期勉選手繼續發揮奮戰不懈的硬頸精神，為苗栗縣締造佳績也為自己爭取更多升學出路。

苗栗縣大倫國中女籃隊參加國中籃球甲級聯賽，獲第三名，縣長徐耀昌（中）接見球隊，並頒發團隊獎勵金。（記者張勳騰攝）

上月底苗縣府舉辦企業捐贈國立苗栗高商及明仁國中、大倫國中籃球隊各100萬捐贈儀式時，徐耀昌等人高喊JHBL「比賽蓋火鍋‧奪冠吃火鍋」，為即將參賽的大倫及明仁籃球隊加油。

今年兩隊雖無法將冠軍金盃帶回苗栗，但在縣市資源不對等的情況下，仍然創下苗栗縣連續18年國中籃球甲級聯賽八強決賽不缺席的參賽紀錄。

而這次比賽球員的拚勁與永不放棄的精神，令人感動，徐耀昌等人今天接見兩隊教練及球員，同時頒發團隊獎勵金，會後也兌現承諾宴請兩球隊吃火鍋，慰勞辛苦的教練和球員們。

苗栗市大倫女籃隊員徐郁婷（左一）獲阻攻后、彭郁榛（右）分別獲抄截后及助攻后殊榮，縣長徐耀昌大力按讚。（記者張勳騰攝）

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