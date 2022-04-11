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日職》神配球助令和怪物締造歷史 18歲菜鳥捕手曝關鍵（影音）

2022/04/11 17:04

佐佐木朗希昨日在第二度三振吉田正尚後締造歷史新紀錄。（圖片擷取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希昨天面對歐力士打破日職連續三振紀錄後，再締造日職史上第16度的完全比賽，能夠投出如此驚人表現不僅只靠朗希自己的能力，18歲菜鳥捕手松川虎生的配球更是功不可沒。

歐力士打線當中，最難纏的莫過於現役日本最強打者吉田正尚，佐佐木朗希在首度對決他時，只投3顆球就把他三振出局，兩人第二度對決，同時也是連飆9K後的關鍵破紀錄打席，松川虎生罕見的配球也成功奏效。

該打席第一球松川虎生就配了佐佐木朗希當時僅投1球的曲球，球進好球帶，第二球松川虎生再配了一顆曲球讓吉田正尚揮空，而吉田正尚的表情也出現明顯變化，接著松川虎生連配兩顆指叉球，吉田正尚第一球先擊成界外球，隨後就被三振出局，這個歷史性的打席，也讓佐佐木朗希成為日職連續三振紀錄的唯一保持人，後續朗希也將紀錄推高到連13打席三振。

值得一提的是，佐佐木朗希在本場比賽一共只投出3顆曲球，其中有2顆就是在與吉田正尚第二度對決時投出，由於佐佐木朗希有著一手破160公里的火球外加接近150公里的指叉球，加入突如其來的曲球，強如吉田正尚也只能黯然吞K。

賽後松川虎生談起該締造歷史的打席道：「連續投給吉田正尚的兩顆曲球是轉折點。我認為正尚沒有預料到會出現這樣的配球，所以我能在當下用曲球搶下好球數，之後指叉球就能夠發揮成效。」

年僅18歲的松川虎生是羅德在去年選秀會上首輪單獨指名的強打強肩捕手，高中通算43轟，且引導投手也很有一套，目標是成為球界的代表性捕手，本季松川虎生已在一軍出賽7場，打擊率1成67，有4分打點進帳。

吉田正尚在連續遇到兩顆曲球後表現明顯有變化。（圖片擷取自影片）

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