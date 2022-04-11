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MLB》20顆破百英哩火球！ 紅人火球大物初登板奪首勝

2022/04/11 16:06

格林收下生涯首勝。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕紅人隊22歲火球大物新人格林（Hunter Greene）本季初登板面對勇士隊，交出5局失3分、7次三振表現，雖然挨了2轟，但直球均速達99.7英哩（約160.4公里），且測得20顆破百英哩火球。

官網數據統計，格林用了56顆四縫線直球，其中最快球速為101.6英哩（約163公里），該球被勇士隊歐森（Matt Olson）擊成安打。格林的滑球運用23次、11次引誘打者出棒且5次揮空，滑球均速86.1英哩。

對於自己的初登板，格林顯得興奮。他說：「感覺就像在家一樣自在。很多人說最好不要抬頭看觀眾席，但我環顧四周，很享受比賽氛圍。能在比賽一開始掌握節奏總是好的，我也盡力攻擊好球帶。」和格林搭配的捕手史岱芬森（Tyler Stephenson）則說：「以他的球質，今天在掌控比賽上，他做得很好。」

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