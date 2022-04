MLB》20顆破百英哩火球！ 紅人火球大物初登板奪首勝

格林收下生涯首勝。(法新社)

〔記者林宥辰/綜合報導〕紅人隊22歲火球大物新人格林(Hunter Greene)本季初登板面對勇士隊,交出5局失3分、7次三振表現,雖然挨了2轟,但直球均速達99.7英哩(約160.4公里),且測得20顆破百英哩火球。

官網數據統計,格林用了56顆四縫線直球,其中最快球速為101.6英哩(約163公里),該球被勇士隊歐森(Matt Olson)擊成安打。格林的滑球運用23次、11次引誘打者出棒且5次揮空,滑球均速86.1英哩。

對於自己的初登板,格林顯得興奮。他說:「感覺就像在家一樣自在。很多人說最好不要抬頭看觀眾席,但我環顧四周,很享受比賽氛圍。能在比賽一開始掌握節奏總是好的,我也盡力攻擊好球帶。」和格林搭配的捕手史岱芬森(Tyler Stephenson)則說:「以他的球質,今天在掌控比賽上,他做得很好。」

It's a perfect first @MLB inning with two K's and some 100 mph heat for @Reds' Hunter Greene. pic.twitter.com/sJOgLbGARY