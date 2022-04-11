田徑》因藥檢報告不利 跳高全國紀錄保持人李晴晴自願停賽調查

台灣女子跳高全國紀錄保持人李晴晴傳出被列在中華運動禁藥防制基金會的禁賽名單中，現階段為「自願暫時停賽」。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣女子跳高全國紀錄保持人李晴晴傳出被列在中華運動禁藥防制基金會的禁賽名單中，現階段為「自願暫時停賽」，今天基金會已召開第2次調查審議會議，但確切結果仍得等到最後審議才會出爐。

24歲的李晴晴在去年全大運跳出1公尺87，打破高懸32年的女子跳高全國紀錄，全運會躍過1公尺90，再度把紀錄送入歷史。李晴晴的紀錄1公尺90若在上屆雅加達亞運是可以拿下銅牌的成績，而她今年首度取得世大運、亞運資格，一心期盼能為國爭光，也成為奪牌希望。

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不過，李晴晴近期卻被列在禁藥防制基金會的禁賽名單中，官網僅公告她從自4月1日起自願暫時停賽，但沒有詳細的禁賽結束日和違規事項。對此，禁藥防制基金會表示，目前確定的是她的藥檢報告不利，但案件仍在審查當中，也會參考她的舉證進行討論，結果要等到最後審議會議才會確定。

體育署和田徑協會則表示，由於事關選手隱私不方便透露細節，加上藥檢不利的原因很多，一切靜候調查結果出爐，屆時才能確定是否影響她參與6月的成都世大運以及9月的杭州亞運。

中華運動禁藥防制基金會聲明如下：

國內田徑選手李晴晴於2022年2月22日接受本會實施之賽外檢測，並於2022年3月17日收到日本實驗室通知該選手之不利檢測報告，通知選手後，依據WADA Code 7.4.2之規範，選手符合自願接受暫時禁賽規範之簽署條件。

李晴晴於2022年3月24日簽署自願性接受暫時停賽，本會收到文件後於2022年4月1日發文通知田徑協會選手李晴晴暫時停賽。全案目前尚在調查與審議階段，待日後審議結果確認，禁賽日期將可回溯至自願停賽文件簽署日2022年3月24日起算。

本會執行長黃啟煌重申基金會的立場：為維護公平乾淨的運動環境及保護運動員的立場，以嚴謹態度執行每一次的運動禁藥檢測，並不以抓到違規者為目的，收到不利檢測報告的結果，也將秉持保護選手權益的初心行事。

註：WADA Code7.4.2不利的檢測結果為特定物質、特定方法、污染產品或其他違反運動禁藥管制規定，可選擇性暫時禁賽。簽署單位亦可在運動員B檢體分析前或是第8條最後審議前，違反第 7.4.1 條未涵蓋之運動禁藥管制規定，允許暫時禁賽。

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