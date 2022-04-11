JHBL》9年磨一劍再獲亞軍 埔里國中男籃面臨人才流失問題

埔里國中男籃隊面臨資源不足、外縣市挖角等困難。（埔里國中提供）

〔記者佟振國／南投報導〕歷經9年努力，南投縣埔里國中男籃隊勇奪本屆JHBL國中籃球聯賽亞軍，平隊史紀錄，地方慶賀之餘也發現在地籃球人才流失問題，本屆前5名的球隊總計有6名球員來自埔里，甚至場上形成「埔里內戰」，面對外縣市強力挖角，鎮長廖志城除呼籲縣府重視，也希望在地企業、社團能提供資源贊助，讓更多優秀小球員能留鄉接受更扎實訓練與實戰經驗培養，更有助後續發展。

熱血的JHBL國中籃球聯賽昨天落幕，埔里國中男籃隊於冠軍戰對上人高馬大的北市金華國中，力拚全場仍飲恨屈居亞軍，但已平了隊史最佳成績，埔中男籃第1次勇奪亞軍要追溯9年前，歷經艱辛努力才能重返榮耀。

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榮耀背後也藏縣內籃球人才外流隱憂，除了冠軍戰對手金華國中陣中就有1位埔里子弟，其他3、5名前段球隊也有5人在國小畢業後就被挖角，場上形成「埔里內戰」，令教練團及加油的師生感到無奈與心酸。

埔里國中表示，面對外縣市國中球隊以營養金、獎金、食宿津貼等優勢資源強力挖角，留下來的球員們在教練石偉廣全心帶領下苦練各項基本動作，以速度、扎實基本動作，克服身材劣勢，近9年都能維持全國前16強，前年第7與去年第6，成績逐漸攀升，今年再奪亞軍，盼以優秀競賽成績留住縣內更多人才。

鎮長廖志城希望在地的企業、社團能夠全力共同長期認養，讓在地優秀選手能夠在地磨鍊成長，未來也能建立像是女壘、空手道項目，能從國小、國中、高中延續傳承甚至到大學。

南投縣埔里國中歷經9年努力再獲JHBL亞軍，平隊史紀錄。（埔里國中提供）

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