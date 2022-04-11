NBA》防守大鎖沒完整接種疫苗 七六人季後賽大利空

七六人防守大鎖塞布林（左）因沒有完整接種疫苗無法去多倫多暴龍主場打球。（法新社）



〔體育中心／綜合報導〕NBA例行賽最終日結束，扣除附加賽外已有4組季後賽對戰名單確認，其中東部第四的七六人將對上第五名的暴龍，但七六人防守悍將塞布林（Matisse Thybulle）卻將因為沒打疫苗至少缺席第3與第4戰。

由於加拿大對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的疫苗措施不如美國寬鬆，若沒完整施打疫苗便無法至暴龍隊的主場參賽，也因此只打一劑疫苗的塞布林將確定至少在這個系列賽少打2場比賽。

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塞布林在今天比賽後受訪坦承，自己只打了一劑輝瑞疫苗：「我沒有完整接種。我在不久前做出這個決定，我現在面臨的這個狀況不是我做決定的因素。」並坦言當時他做這個決定時，自己依舊能夠跟其他隊友一起打球，自己的工作也沒有受到什麼限制。

25歲的塞布林在上個賽季入選年度最佳防守第二隊，生涯都以防守著稱的她本季有著5.7分、2.3籃板、1.1助攻的表現，而他的防守效率值（Defensive Rating）為107.3。

《The Athletic》分析，缺少防守大鎖塞布林的七六人，應該會使用D.格林（Danny Green）來頂替他的空缺，以例行賽的調度而言，比賽末段若總教練瑞佛斯（Doc Rivers）希望強調進攻的話，將會擺上尼恩（Georges Niang）而非塞布林，也因此塞布林在多倫多缺陣時，尼恩預計也會得到更多上場時間。

除了D.格林與尼恩外，馬克西（Tyrese Maxey）與哈登（James Harden）在防守上預計會獲得更艱難的任務，而本季越打越好的後衛米爾頓（Shake Milton）有機會獲得更多上場時間。

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