NBA》上場8秒多賺逾600萬！公鹿對當家後衛超貼心

J.哈勒戴(右)今天只上場8秒就退場。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕例行賽最後一天,公鹿明星後衛J.哈勒戴(Jrue Holiday)今天在所有往常先發球員都沒上陣時依舊先發對陣騎士,但只打8秒就退場,理由是他與公鹿隊的合約中有激勵獎金,只要出賽達67場就能多拿到22萬5000美元(約新台幣654萬)獎金。

根據美國記者報導,J.哈勒戴的合約當中,只要他出賽達67場,就能夠拿到22萬5000美元的獎金,而本場比賽雖有關排名,但公鹿沒有打算讓往常先發出賽而是選擇讓他們休息,不過為了讓J.哈勒戴能夠觸發合約的條件,公鹿依舊選擇讓他先發上場。

J.哈勒戴也如預期一樣,在騎士跳球拿到球權後,便馬上對騎士葛蘭德(Darius Garland)犯規,接著就被教練換下場休息,僅上場8秒就未再回來,此舉也使他的出賽場次來到67場,等於僅花8秒就多賺到22萬5000美元。

best day of work ever: Jrue Holiday puts on his uniform just to commit a foul and leave, is now ~$225,000 richer because he met the games played threshold in his contract to trigger the bonus. pic.twitter.com/HlgCXa5bFO