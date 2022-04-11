NBA》上場8秒多賺逾600萬！公鹿對當家後衛超貼心

J.哈勒戴（右）今天只上場8秒就退場。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕例行賽最後一天，公鹿明星後衛J.哈勒戴（Jrue Holiday）今天在所有往常先發球員都沒上陣時依舊先發對陣騎士，但只打8秒就退場，理由是他與公鹿隊的合約中有激勵獎金，只要出賽達67場就能多拿到22萬5000美元（約新台幣654萬）獎金。

根據美國記者報導，J.哈勒戴的合約當中，只要他出賽達67場，就能夠拿到22萬5000美元的獎金，而本場比賽雖有關排名，但公鹿沒有打算讓往常先發出賽而是選擇讓他們休息，不過為了讓J.哈勒戴能夠觸發合約的條件，公鹿依舊選擇讓他先發上場。

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J.哈勒戴也如預期一樣，在騎士跳球拿到球權後，便馬上對騎士葛蘭德（Darius Garland）犯規，接著就被教練換下場休息，僅上場8秒就未再回來，此舉也使他的出賽場次來到67場，等於僅花8秒就多賺到22萬5000美元。

best day of work ever: Jrue Holiday puts on his uniform just to commit a foul and leave, is now ~$225,000 richer because he met the games played threshold in his contract to trigger the bonus. pic.twitter.com/HlgCXa5bFO — Rob Perez （@WorldWideWob） April 10, 2022

除此之外，由於本季J.哈勒戴的合約中還有他平均籃板大於3.15顆的獎金，因此在本季例行賽正式結束後，J.哈勒戴光今天結算下就能多獲得30萬6000美元的獎金。

本季J.哈勒戴出賽67場，平均32.9分鐘可拿下18.3分、4.5籃板、6.8助攻，投籃命中率50.1%、三分命中率41.1%，罰球命中率76.1%。

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