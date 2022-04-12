MLB》大谷翔平可能再進化？美記者撰文分析三大原因

大谷翔平。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕二刀流好手大谷翔平在去年繳出史詩級球季，讓一票專家與球迷跌破眼鏡，也讓全世界都在關注今年大谷能否複製上季成績。然而「打者」大谷開季至今似乎尚未熱機，17打數僅貢獻2安，不過《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）仍撰文點出，大谷今年的表現將有機會再進化。

岡薩雷茲在文中表示，儘管如此高度的期望對大谷有些不公，卻也並非不合理，尤其在他上季以投手身分在130.1局內狂飆156張老K，奪下9勝2敗、防禦率3.18，更以打者身分轟出46發全壘打與26次盜壘，其天賦無可比擬。因此他列出三點原因，分析大谷本季再進化的可能性。

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首先，上季大谷以二刀流出賽的20場比賽，受限於舊制的限制，讓他足足少了22打席，且還不包含他退場後以外野手身份上場，否則大谷將損失更多打擊機會。如今大聯盟本季宣布啟用《大谷條款》，就算大谷以先發投手身份退場，依然能以指定打擊留在場上。

另外，本季國聯將全面啟用DH制，此新規則的上路也讓大谷受惠。天使在本季共有10場跨聯盟比賽，岡薩雷茲估計，只要大谷每戰都能先發上陣，至少會再多出50個打席。

其次，去年賽季為大谷加盟天使後，首度穩定以先發投手角色出賽。岡薩雷茲指出，大谷在控球方面的表現，隨著球季進行會越趨亮眼。他以上季為例，大谷在上半季的保送率為12.4%，防禦率為3.49；但到了下半季，大谷此兩項數據皆明顯下修至3.6%及2.84。

而大谷的投球內容也會有所提升，去年4月至6月，大谷平均每次先發能製造15個出局數；來到7月至9月則提升至19個出局數。

第三，即便大谷在去年繳出神鬼般的數據，依舊難以獨挑大樑，天使終究未能闖進季後賽，畢竟去年陣中看板球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）與明星三壘砲倫登（Anthony Rendon）等兩大主力皆因傷缺席大半球季，在打線上也缺少了兩名強棒保護大谷。

去年球季8月，大谷一人就獲得48次保送，其中有14次敬遠為美聯之最，也導致大谷的進攻指數下滑。不過今年終於迎來這兩名主力的傷癒歸隊後，天使的打線將變得完整，只要他們倆能保持健康，諸如上季的情況就可以大幅降低。

岡薩雷茲在文末表示，大谷在經過上個球季以二刀流出戰整賽季的洗禮後，無論是在投球或打擊、在生理和心理的狀態都將更加穩固。

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